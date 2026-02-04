La Universitat reunix a 200 orientadors de Secundària
La informació acurada i l’acompanyament a l’estudiantat centren la jornada Conèixer UV dedicada a Batxillerat i FP de grau superior
La XXX Jornada d’Informació del programa Conèixer la Universitat reuní el divendres prop de 200 professionals de l’orientació i membres dels equips directius de centres de Batxillerat i de Formació Professional de grau superior. Celebrada a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València (UV), la jornada inclogué la conferència del sociòleg Rafael Merino, una taula redona sobre els graus universitaris, la presentació de l’oferta curricular de la UV i la intervenció del coordinador general d’Accés al Sistema Universitari Valencià, José Mas Marí, qui explicà les principals novetats previstes en la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) 2026.
En l’obertura, la rectora de la Universitat, Maria Vicenta Mestre, destacà el paper fonamental de l’orientació acadèmica en el futur de l’estudiantat. «L’orientació és clau per ajudar els estudiants a ordenar expectatives, prioritzar-les, guanyar confiança i prendre decisions informades. Els orientadors sou la primera veu que els escolta i els ajuda a traduir interessos en opcions reals», afirmà. La rectora subratllà també la importància de proporcionar informació acurada i un acompanyament continu: «La informació rigorosa i l’acompanyament són tasques essencials perquè joves i adolescents puguen afrontar amb més garanties les decisions sobre el seu futur acadèmic i professional».
Rafael Merino, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigador del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET), impartí la conferència inaugural sota el títol ‘Les persones joves no saben el que volen? Una mirada sociològica de l’orientació acadèmica i laboral’. En la seua intervenció, Merino oferí una reflexió teòrica sobre la tria d’estudis i de feina, així com sobre les condicions estructurals que sovint influeixen en la presa de decisions per part de l’estudiantat.
«La tria acadèmica i laboral són decisions individuals condicionades per les preferències, pel context d’oportunitats i pels condicionants socials, com ara les desigualtats socials, l’accés als recursos o les expectatives familiars i socials», assenyalà sociòleg, abans de plantejar diverses derivades per a les polítiques públiques i les estratègies d’adaptació a la incertesa en la relació estudis-feina. Unes derivades, segons explicà, «marcades per la gestió de la incertesa i del risc, la recerca d’oportunitats i la necessitat de disposar d’informació acurada sobre les dificultats dels estudis i les probabilitats d’èxit».
Alícia Villar, delegada de la rectora per a Trajectòries Acadèmiques, conduí la taula d’experiències ‘Coneixes la carrera de…? Graus per descobrir a la UV’. En esta sessió participaren tres tàndems formats per professorat i estudiantat, que compartiren les seues experiències i oferiren claus per identificar a quin perfil d’estudiantat pot interessar cadascun dels graus representats: Rosa Álvarez i Rubén Roca, del grau en Llengües Modernes i les seues Literatures; Carmen García i María Aznar, del grau en Podologia; i Inmaculada Bel i Estefanía Patrias, del grau en Finances i Comptabilitat.
Noves titulacions
La vicerectora d’Estudis, Isabel Vázquez, presentà la oferta formativa àmplia i diversa de la UV, integrada per 56 titulacions de grau, 13 dobles titulacions, 17 dobles titulacions internacionals, dos graus amb menció dual i 10 graus amb segell internacional de qualitat. Vàzquez donà a conéixer les noves titulacions que s’implantaran el curs 2026-2027, que incorpora els graus en Arqueologia i en Relacions Internacionals, així com tres dobles graus —Arqueologia/Història, Dret/Relacions Internacionals i Nutrició Humana i Dietètica/Ciència de l’Activitat Física i l’Esport— i un doble grau internacional en Ciència de Dades UV-Università degli Studi di Palermo (UniPa).
