Demà, en Aula
‘Aula’ comparteix les claus sobre els projectes europeus per a reviure el llatí
La publicació a més a més dedicarà un espai a la commemoració del Dia de la Xiqueta i la Dona en la Ciència, que se celebra l’11 de febrer
És possible que joves de quatre països europeus (Bèlgica, Espanya, Itàlia i Noruega) es comuniquen en una llengua comuna que no és l’anglés? La resposta és afirmativa i es podrà descobrir demà amb el diari Levante-EMVen la nova entrega del suplement educatiu Aula.
La revista oferirà totes les claus sobre els dos projectes per a impulsar el llatí que s’han desenvolupat a través de la plataforma europea eTwinning, que permet a docents i alumnat col·laborar en iniciatives comunes a través de les tecnologies digitals, i als quals s’ha sumat l’IES Camp de Túria de Llíria. Estos són ‘Fabulam Ovidii legimus’, per a llegir, comprendre i comentar íntegrament en llatí alguns dels mites clàssics del gran poetà romà; i ‘Epistulae, animi fenestrae (Cartes, finestres de l’ànima)’, centrat en la lectura d’autors llatins com Ciceró, Plini o Sèneca.
A més a més, la publicació coincideix amb la commemoració del Dia de la Xiqueta i la Dona en la Ciència, per la qual cosa el suplement farà un repàs sobre les principals iniciatives que impulsen les universitats valencianes per a celebrar esta data. Entre elles, destaquen la campanya «La chispa de la ciencia» de la Universitat Politècnica de València, o la gala de presentació de la IX edició del concurs «De major vull ser com...» de la Universitat de València.
Per altra banda, Aula dedicarà un espai a la 10a edició de la Valencianada, que va organitzar la setmana passada la Xarxa 1entretants i en la qual van participar més de 1.600 alumnes de 22 centres. L’activitat transforma la ciutat de València en una aula en la qual els participants la recorren lliurement, en un exercici de geolocalització d’espais i coneixement.
