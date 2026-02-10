Parlem de... Lourdes Boïgues
La imaginació posada al servei de la lectura
Fundació Bromera
Lourdes Boïgues (Simat de la Valldigna, 1968) és escriptora de literatura infantil i juvenil, llicenciada en Dret per la Universitat de València i una de les veus més constants i compromeses amb la lectura adreçada als més joves. La seua trajectòria combina l’ofici d’escriure amb una clara vocació pedagògica i una defensa entusiasta del poder transformador dels llibres. Des de ben menuda, la lectura i l’escriptura formen part del seu paisatge vital.
D’aquella passió primera naix una obra extensa, amb més de vint títols publicats, que destaca per la seua agilitat narrativa, la claredat del llenguatge i la capacitat de connectar amb lectors i lectores de diferents edats. Boïgues escriu històries que avancen amb ritme, que desperten curiositat i que conviden a continuar llegint, sempre amb personatges propers i conflictes que interpel·len.
La seua producció s’ha centrat sobretot en la narrativa infantil i juvenil, amb obres com ‘La taverna del bandoler’, ‘El secret de Caterina Cremec’, ‘La mascota que no existia’ o ‘Una lectura perillosa’, reconeguda amb el Premi Ciutat de Badalona.
També ha explorat la narrativa per a adults amb títols com ‘Fills de la fam’ o ‘Dibuixa’m el cos’, ampliant registres sense perdre la intensitat emocional que caracteritza la seua escriptura.
Guardonada amb premis com l’Enric Valor, el Vicent Silvestre o el Carmesina, Lourdes Boïgues manté un contacte directe amb el seu públic a través de visites a centres educatius, animacions lectores i sessions de contacontes. Una manera d’entendre la literatura com un espai compartit, viu, on cada lectura és una porta oberta a la imaginació i al pensament crític.
