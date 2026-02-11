11-F
Dones que investiguen els oceans des de la Fundació Oceanogràfic
Sis investigadores compartixen la seua experiència i defensen que la ciència comença, quasi sempre, amb una pregunta
El Museu de les Ciències ha organitzat hui la jornada ‘Inspirant ments curioses’,
H ui se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, per a promoure la igualtat de gènere i l’accés ple a la investigació científica. La Fundació Oceanogràfic desenvolupa una intensa labor en el centre marí valencià, amb un equip de científiques. Amb motiu d’esta celebració, sis investigadores compartixen la seua experiència, demostrant que la ciència comença, quasi sempre, amb una pregunta.
Per a Marta Muñoz, «el coneixement no té gènere i la ciència necessita totes les mirades per a afrontar els reptes ambientals del segle XXI». Veterinària, investiga la reproducció de taurons i ratlles, centrant-se en com el microbioma -el conjunt de microorganismes que viuen en estos animals- influïx en la seua salut i fertilitat. El seu treball té una aplicació directa en la conservació, ja que permet millorar la gestió veterinària i contribuir a l’estabilitat d’espècies amenaçades.
Maëlina Gómez, especialista en benestar animal, defensa que «no hi ha un únic camí per a dedicar-se a la ciència». Des de xicoteta, va sentir una forta connexió amb els animals i l’oceà. Hui, estudia el benestar i el comportament d’espècies com dofins, belugues o tortugues, per millorar la seua qualitat de vida i fomentant estats emocionals positius. Per a Maëlina, la ciència permet entendre millor als animals.
A les xiquetes les recorda que no existix un únic camí científic i que «la curiositat és sempre un bon punt de partida». En esta línia, Andrea Herguedas, ecòloga marina, apunta que «no hi ha preguntes absurdes en ciència, només preguntes que encara no s’han formulat». Investiga el soroll generat per l’activitat humana i com afecta a les tortugues ‘Caretta caretta’. Busca evidències per a reduir la pressió humana sobre l’oceà i impulsar polítiques de conservació més eficaces. Andrea anima a les xiquetes a no deixar de fer-se preguntes, perquè en ciència cada dubte pot obrir una nova línia de coneixement.
Tamara Fuentes, avaluadora d’impacte social, recorda que «no fa falta encaixar en cap estereotip per a dedicar-se a la ciència», ja que no tota és en laboratoris. Estudia com la visita a l’Oceanogràfic influïx en les persones: què aprenen, què senten i si canvia la seua manera de relacionar-se amb el medi ambient. Tamara defensa una ciència que unix coneixement i emoció.
Per la seua part, Jessica Harvey-Carroll, especialista en benestar animal, creu que la ciència «sempre és una opció, independentment del gènere». Estudia com els taurons interactuen amb el seu entorn i com es comporten les tortugues marines durant la seua rehabilitació i alliberament. Per a Jessica, investigar és un acte de responsabilitat i passió.
Per últim, Audra E. Ames, especialista en benestar i comunicació de mamífers marins aconsella a les xiquetes: «Segueix els teus instints i no esperes que uns altres t’òbriguen camí». A la Fundació Oceanogràfic, estudia com les belugues aprenen unes d’altres, així com l’impacte del soroll humà en la seua comunicació. Demostra que ciència i benestar animal poden anar de bracet.
‘Inspirant ments curioses’, al Museu
A més dels exemples de la Fundació Oceanogràfic, el Museu de les Ciències ha organitzat hui la jornada ‘Inspirant ments curioses’, junt amb l’IFIC (CSIC-UV) i amb la col·laboració de la Direcció General d’Igualtat.
És una trobada amb les destacades investigadores Berta Rubio, Laura Molina i Sonja Orrigo, i un grup d’escolars en el qual les científiques els presentaran les seues trajectòries en l’estudi i investigació de la física més avantguardista. Serà a l’Auditori del Museu de les Ciències, a les 10.00 h.
