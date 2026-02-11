Educar la mirada millora la competència lectora
Aprendre a interpretar imatges amb mirada crítica afavoreix el vocabulari, la inferència i la coherència, i augmenta la motivació lectora
Fundació Bromera
Llegir és molt més que descodificar paraules. A l’escola i a casa, cada vegada que l’alumnat observa una il·lustració, interpreta una fotografia o segueix una seqüència d’imatges, està posant en marxa els mateixos mecanismes que utilitza quan llig un text. Per això, incorporar l’art i la lectura d’imatges al treball quotidià és una via directa per a reforçar la comprensió, enriquir el llenguatge i despertar l’interés per la lectura. No parlem d’afegir una activitat decorativa, sinó d’obrir una porta d’entrada poderosa al sentit, ja que l’alumnat aprén a mirar amb intenció, a fer hipòtesis, a verificar-les i a construir significat de manera dialogada.
Quan una imatge es posa al centre de la conversa, la classe es transforma en un laboratori de comprensió. L’alumnat descriu el que veu, precisa detalls, ordena elements, formula preguntes i busca relacions. Aquest procés activa vocabulari específic, connecta idees i obliga a justificar el que es diu, de la mateixa manera que passa davant d’un paràgraf complex. A més, la imatge convida a la inferència: què ha passat abans, què pot passar després, què senten els personatges, quines pistes ens dona la llum, el color o el punt de vista.
Aquestes inferències són el cor de la bona lectura, perquè ensenyen a omplir buits, a interpretar silencis i a donar coherència al relat. El treball amb imatges també millora la fluïdesa verbal i l’escriptura, ja que demana posar en paraules allò que es pensa i es veu.
Quan l’alumnat aprén a descriure amb precisió, a triar verbs adequats, a ajustar adjectius i a evitar generalitats, guanya control sobre el llenguatge i trasllada aquest domini a la lectura de textos. La imatge facilita, a més, la regulació emocional: observar amb calma, detectar indicis i compartir interpretacions en un clima segur redueix l’ansietat davant del text escrit, especialment en aquell alumnat que necessita més temps o que ha acumulat experiències de frustració.
Per a l’aula o per a casa
A l’aula, quan es proposa una observació guiada, s’estan practicant les preguntes que després faran falta davant d’un text: què sé, què veig, què em falta, què puc deduir. Quan es demana ordenar una seqüència d’imatges, s’està entrenant la coherència i la cohesió. Quan es compara una mateixa escena mostrada des de diferents punts de vista, s’entén com canvia la veu narrativa i es desenvolupa el pensament crític. I quan es convida a posar títol a una imatge, a elaborar peus de foto o a escriure un microrelat inspirat en allò que s’ha mirat, es practica la síntesi i l’organització de la informació, competències directament transferibles a la lectura comprensiva.
En l’àmbit familiar, mirar imatges amb calma és una oportunitat magnífica per vincular lectura i benestar. Una estona curta, llum agradable i una imatge triada amb cura serveixen per a activar converses que connecten generacions. Fer preguntes obertes —què creus que passa, per què penses això, quina pista t’ho indica— anima a argumentar i escoltar. Si després s’escriu entre totes i tots una frase que reculla la idea principal, es consolida la síntesi i es deixa constància d’un moment valuós.
Treballar art i lectura també reforça la ciutadania crítica. Aprendre a llegir imatges implica detectar estereotips, analitzar com la composició orienta la nostra mirada i reconéixer que tota imatge construeix un relat. Aquest entrenament és essencial per navegar amb criteri en un món digital on circulen missatges visuals constants. L’alumnat que sap mirar amb intenció llig millor perquè contrasta fonts, sospesa evidències i no es queda amb la primera impressió. Així, l’art es converteix en una eina d’alfabetització mediàtica i la lectura en una pràctica de responsabilitat democràtica.
