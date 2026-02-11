Joves de tota Europa units pel llatí
Dos projectes ‘eTwinning’ que impulsa l’IES Camp de Túria de Llíria junt amb 5 instituts d’Espanya, Itàlia Bèlgica i Noruega fan del llatí un espai viu de comunicació i trobada de la joventut europea
Joves de 4 països (Bèlgica, Espanya, Itàlia i Noruega) que parlen en 7 llengües diferents (castellà, flamenc, francés, gallec, italià, noruec i valencià) treballant junts en internet i comunicant-se en una llengua comuna que no és l’anglés? El repte causa sorpresa, sobretot quan a l’IES Camp de Túria de Llíria un grup de xiques i xics de 4t d’ESO es connecta per videoconferència amb una classe de l’institut Sandnes Videregående Skole de Noruega i en lloc d’un ‘Hello friends!’ la salutació que trobem és un inesperat ‘Salvete amici’.
Sí, el llatí, la llengua que es parlava fa dos mil anys a Llíria, quan era un municipi romà anomenat Edeta, reviscola a les aules gràcies a dos projectes educatius europeus que impulsa la professora de Llatí de l’IES Camp de Túria, Eirene Fernández, a través d’‘eTwinning’, la plataforma educativa de la UE que permet a docents i alumnat de diferents països col·laborar en projectes comuns a través de les tecnologies digitals.
Dos projectes europeus
L’IES Camp de Túria de Llíria, liderat per l’equip directiu que encapçala César Miñana Juan, fins ara ha posat en marxa 19 projectes ‘eTwinning’, 4 dels quals estan actius este curs. Esta plataforma europea que tomba els murs de les aules, segons Eirene Fernández, "permet que professorat i estudiants dialoguen, creen, reflexionen i construïsquen coneixement junts, més enllà de les fronteres físiques i lingüístiques".
Per esta docent ‘eTwinning’ "s’ha revelat com una ferramenta especialment valuosa per a l’estudi del Llatí, una llengua que, encara que antiga, continua sent profundament europea". "Gràcies a esta plataforma, el llatí deixa de ser una matèria aïllada per a convertir-se en un espai viu de comunicació, trobada i pensament comú on es treballen totes les habilitats d’aprenentatge significatiu: escoltar, llegir, parlar i escriure", afig.
Llegint a Ovidi
El primer dels dos ‘eTwinning’ es va desenvolupar el curs passat amb el títol ‘Fabulam Ovidii legimus’, en el qual alumnat i professorat de diferents països es van reunir per a llegir, comprendre i comentar íntegrament en llatí alguns dels mites clàssics que el gran poetà romà compta al seu ‘Metamorphoseon’, com ara la faula ‘De Minerva et Arachne’ en la qual narra la competició entre Minerva i la jove Arachne per a veure quina de les dos teixia millor.
En esta experiència educativa van participar estudiants de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat de l’IES Camp de Túria de Llíria, guiats per Eirene Fernández; de l’IES Armando Cotarello Valledor de Vilagarcía de Arousa (Galícia), amb el professor Lorenzo Fraga; del Liceo Classico e Musicale Statale Bartolomeo Zucchi de Monza (Itàlia), amb la professora Eugenia di Guglielmo; del GO! Atheneum de Malle (Bèlgica), amb la professora Marie-Anne Bettens; i del Sandnes Videregående Skole (Noruega) i la seua professora Cinta Alcon.
A través de trobades en línia, l’alumnat va llegir versions adaptades de les faules d’Ovidi, "demostrant que el llatí pot ser, encara hui, una llengua de comunicació real entre joves europeus", subratlla Eirene Fernández. El projecte comptà amb la col·laboració del Collegium Latinitatis, una associació sense ànim de lucre dedicada a la promoció de l’ús del llatí, que va oferir una xarrada en llatí sobre el mite d’Aracne, "enriquint el projecte amb una dimensió cultural i acadèmica de gran valor", destaca la docent de l’IES Camp de Túria.
Trobada al Parlament Europeu
Un dels moments més significatius del treball va ser la trobada de l’alumnat en la seu del Parlament Europeu a Bèlgica, on els estudiants de Bèlgica i Llíria van poder conéixer-se personalment i reflexionar sobre les institucions europees des d’una perspectiva històrica i humanística. Fruit d’esta experiència, l’alumnat va realitzar un documental en llatí sobre l’Eurocambra.
La qualitat pedagògica i el caràcter innovador del projecte van ser reconeguts amb la concessió de dos segells de qualitat ‘eTwinning’, un estatal i altre europeu, als docents participants. Esta doble distinció que avala l’impacte educatiu i la dimensió europea del treball realitzat, va esperonar un segon projecte este curs amb més centres, ja que als 5 anteriors s’ha unit l’alumnat de l’IES Gran Alacant de Santa Pola de la mà del professor Gabriel Cañamero.
El nou ‘eTwinning’ es titula ‘Epistulae, animi fenestrae’ (Cartes, finestres de l’ànima) i "està centrat en textos de Ciceró, Plini o Sèneca i en l’anàlisi de les emocions i valors que transmeten les seues cartes, sorprenentment actuals", relata Eirene Fernández. A més de llegir, comprendre i estimar el llatí a través dels autors clàssics, l’alumnat també s’escriurà cartes entre ells en llatí (‘litterae inter pares’), fent que esta llengua ‘morta’ estiga més viva que mai.
