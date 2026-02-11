11-F
Per què les investigadores actuals han apostat per la ciència?
Hui, 11-F, se commemora el Dia de la Xiqueta i la Dona en la Ciència
Científiques de la UPV, la UV i la CEU UCH oferixen els seus testimonis sobre què les va portar a investigar
Les diferents universitats desenvolupen estos dies activitats per a commemorar l’11F, el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, que se celebra hui. La Universitat Politècnica de València ho fa amb la campanya ‘La chispa de la ciencia’, en la qual, en vídeos al web de la universitat, onze investigadores de la UPV expliquen què o qui els va despertar l’interés per la ciència: els seus referents, els moments que van marcar el seu futur i les experiències que els han portat a convertir-se en els qui són actualment.
A més, la UPV estrena una nova temporada d’‘Ellas Hablan de Ciencia’, amb 11 entrevistes a investigadores. Les protagonistes d’estes dues iniciatives són Josefa Mula Bru, ; Amparo López Jiménez; Monica Tereza Boscaiu Neagu; Itziar Irákulis Loitxate; María S. Guillem Sánchez; Esther Nebot Díaz,Pilar Soriano Sancho, Andrea González Montoro; Nuria Chaparro Banegas; Salomé Cuesta Valera; Francisca Sempere Ripoll; i Rosa Porcel Roldán.
Dos nous murals
La UPV també aprofita l’11-F per a inaugurar esta setmana dos nous murals de ‘Dones de Ciència’, el projecte que visibilitza a científiques de referència a través del treball de reconegudes artistes. Hui, en el CEIP El Crist de Meliana, s’inaugurarà el mural de la investigadora de la UPV Puri García Segovia, realitzat per l’artista Ana Corazón. Demà serà el torn de Valery Naranjo i el mural dissenyat per l’artista Anna Repullo en el CEIP Jaume I El Conqueridor, de Catarroja.
Tanmateix, durant febrer podrà visitar-se l’exposició ‘Artefactes científics. Dones, identitat, ciència i objectes’. Inspirada en els murals, l’exposició combina art, història i imaginació per a reivindicar el paper de les dones en la ciència. Entre les seues protagonistes estan la catedràtica de la UPV i restauradora, Pilar Roig; Sara García Alonso, biòloga molecular i astronauta de reserva de l’ESA; i Anna Lluch, investigadora en càncer de mama i catedràtica de Medicina. L’exposició pot visitar-se en l’Espai n-1 de la Biblioteca Central de la UPV. Per a tancar l’exposició, la UPV.
‘De major vull ser com...’
Per la seua banda, la Universitat de València també se suma a l’11-F, amb la gala de presentació de la IX edició del concurs ‘De major vull ser com...’ i una conferència al Campus de Burjassot-Paterna este matí. D’altra banda, l’Octubre Centre de Cultura Contemporània acollirà demà a la vesprada el bar de ciències que commemora un any més el Dia de Darwin (12 de febrer).
‘De major vull ser com...’ és un concurs que cada any tracta de mobilitzar la comunitat educativa per tal de visibilitzar el paper de les dones en la recerca i fomentar vocacions científiques entre l’alumnat d’ESO i Cicles Formatius.
La gala d’esta 9a edició és hui a Las Naves i reunix investigadores, centres educatius, personal docent i alumnat premiat en edicions anteriors, en un acte que vol posar en valor la importància de promoure la presència de les dones en els entorns científics. L’acte inclourà la presentació de testimoniatges inspiradors de científiques i la projecció dels vídeos guanyadors que mostren com la visibilitat de referents femenins contribueix a despertar vocacions en xiquetes i joves. A més, des de la UV avancen que la convocatòria del concurs del 2026 tindrà novetats.
Premis Dona en la Ciència
Per últim, la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) va organitzar ahir, en el seu Paranimf, un esdeveniment dirigit a més de 200 universitaris i preuniversitaris. L’objectiu de les activitats és promoure entre els i les joves noves vocacions científiques, visibilitzant a dones rellevants en diversos àmbits de la ciència. També se van reconèixer a sis investigadores i professores de la CEU UCH que han rebut els Premis Dona en la Ciència 2026.
Les premiades (Ainhoa Valldecabres Inchaustegui, Sara Landeras Bueno, Elvira García de Torres, Mónica Alacreu García, Sara González Sánchez i Carmen María Muñoz Herrera),van compartir la seua vocació per la ciència i la seua trajectòria, per a inspirar i motivar cap a la carrera científica als i les joves participants.
Les activitats van incloure la presentació de dones científiques incorporades enguany al Calendari Científic Escolar, una iniciativa divulgativa del CSIC en la qual col·labora la CEU UCH, i la visita a l’exposició interactiva de científiques ‘Las mujeres, impulsoras de la innovación’, mitjançant codis QR.
