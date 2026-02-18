Amor cap als altres
La campanya 'Sang Valentí', de 59 centres diocesans i més de 27.000 alumnes implicats, ha comptat amb una excel·lent resposta per part de la comunitat educativa i defensa l'estima des d'una vessant solidària i social
Els Col·legis Diocesans integrats en la Fundació Sant Vicent Màrtir de València han dut a terme fins a hui la seua V campanya solidària de donació de sang ‘Sang Valentí Diocesà’, amb la participació de 59 centres escolars i més de 27.000 alumnes. Es tracta d’un Projecte d’Aprenentatge Servei que coincidix amb la festivitat de Sant Valentí, però que estos centres enfoquen més enllà d’un vessant romàntic i aprofiten per a treballar maneres diferents de donar amor i ajudar als altres.
Com en les edicions anteriors, enguany també han comptat amb una excel·lent resposta per part de la comunitat educativa i la societat en general, assenyalen des de l’organització que recorda que «si eres major d’edat, la teua donació pot salvar fins a tres vides».
La motivació principal d’esta campanya és «l’actual dificultat dels bancs de sang per a cobrir les necessitats dels pacients, la qual cosa fa especialment necessària la conscienciació i participació ciutadana», expliquen. A més, el projecte inclou nombroses activitats educatives i de sensibilització, la creació de tríptics informatius, campanyes en mitjans i xarxes socials, disseny de materials promocionals, i la gestió de les donacions en els col·legis. Moltes d’estes accions les duen a terme els i les estudiants, acompanyats pel seu professorat, per a conscienciar, especialment, a la comunitat educativa i l’entorn del centre educatiu.
‘Sang Valentí Diocesà’ no sols continua incrementant el nombre de donacions, superant donants i beneficiant a centenars de pacients, sinó que també «enfortix la unió entre els col·legis, fomenta aprenentatges significatius i deixa una petjada en els alumnes, que es convertixen en agents de canvi social». «Este projecte és un exemple de com l’educació pot transcendir l’aula per a impactar positivament en la societat», recorden els col·legis diocesans.
Solidaritat a Benicalap
Un dels centres implicats en el projecte és el Col·legi San Roque de València, en el barri de Benicalap. En ell, l’alumnat de tots els cursos s’ha implicat en la iniciativa, si bé l’organització ha recaigut més en l’estudiantat de 5é de Primària, «amb un aprenentatge que abasta diferents assignatures, com Coneixement del medi, Plàstica o Música», detalla Jorge Sospedra, professor i coordinador el projecte.
A través de l’assignatura de Coneixement del Medi han treballat el sistema circulatori i les parts del cor i l’alumnat han elaborat maquetes de plastilina d’este òrgan tan vital. Igualment, han confeccionat tota la cartelleria per a la difusió de la donació de sang pel col·legi i pel barri, així com uns vídeos a través de Keynote i fins i tot un himne, des de l’assignatura de Música. Una manera de combinar aprenentatge i servei a la societat, com els propis alumnes asseguren: «Hem aprés molt de sobre la importància de la donació de sang, per a salvar vides, i alhora ens hem divertit molt decorant el col·legi i preparant els materials», entre ells regals per als donants, com marcaplanes, sabons amb forma de cor, galetes, clauers i fins i tot amb un diverit ‘photocall’ on fer-se fotos per recordar.
És un projecte que cada curs té més èxit, amb la implicació de famílies, veïnat i també docents, com Estefanía, que assegura que participar és «una experiència molt positiva i anima als més menuts a conscienciar-se de la necessitat de salvar vides amb un xicotet gest i convertir-se en futurs donants».
Hui, últim dia de la campanya, encara pot fer-se una donació de sang al Col·legi Sant Andreu Apòstol de l’Alcúdia.
