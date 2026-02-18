L’Oceanogràfic oferix un curs sobre meduses
La formació, de 20 hores i format de cap de setmana, combina classes, pràctiques de laboratori i visites a zones tècniques de l’aquari per a aprofundir en la biologia i conservació del cnidaris
Les meduses són un dels grups marins més fascinants i, al mateix temps, més desconeguts per al públic general. La seua presència en les costes mediterrànies genera interés, preguntes i, a vegades, preocupació.
Amb l’objectiu d’acostar el coneixement científic sobre estos organismes gelatinosos i aprofundir en el seu estudi des d’una perspectiva rigorosa i aplicada, l’Oceanogràfic de València ha obert la inscripció per a una nova edició del ‘Curs Presencial de Meduses’, que se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de març de 2026 en les seues instal·lacions.
Es tracta d’una formació intensiva de 20 hores que combina classes teòriques, pràctiques de laboratori i visites a zones tècniques de l’aquari, permetent als participants conéixer de primera mà el treball que realitza l’equip de l’Oceanogràfic amb més de 30 espècies de meduses. El curs està dirigit a estudiants universitaris, professionals de l’àmbit marí, docents i persones interessades a ampliar els seus coneixements sobre biologia marina.
El programa acadèmic s’estructura en cinc grans blocs que aborden l’estudi dels diferents grups de cnidaris, com els escifozous (‘Scyphozoa’), hidrozous (‘Hydrozoa’), cubozous (‘Cubozoa’) i sifonòfors (‘Siphonophorae’), des d’una perspectiva integral. Al llarg de les 17 sessions previstes, l’alumnat aprofundirà en qüestions com la taxonomia i classificació de les meduses, la seua anatomia i fisiologia, els cicles de vida, la descàrrega de cnidòcits, la reproducció i fertilització in vitro o la identificació d’espècies mediterrànies.
A més, s’analitzaran aspectes clau relacionats amb el manteniment en aquaris especialitzats, com els tipus de tancs, els sistemes de filtració, la qualitat de l’aigua o les dietes específiques que requerixen estos organismes. Les sessions pràctiques permetran aplicar estos coneixements en laboratori i conéixer els protocols que s’empren en l’Oceanogràfic per a garantir el benestar de les espècies que alberga.
El curs també dedicarà espai a una qüestió especialment rellevant en el context actual, com són les proliferacions de meduses en el litoral i la seua gestió des del punt de vista científic i ambiental. S’abordaran les causes que influïxen en estos fenòmens, el seu impacte en les zones costaneres i les línies d’investigació que es desenrotllen per a millorar el seu seguiment i comprensió.
La formació comptarà amb la participació d’investigadors de reconegut prestigi nacional i internacional, juntament amb l’equip tècnic de l’Oceanogràfic, que aportarà la seua experiència directa en el maneig i manteniment de col·leccions de plàncton gelatinós. Esta combinació de visió acadèmica i pràctica professional permet oferir una aproximació completa i aplicada a l’estudi de les meduses.
Les classes s’impartiran a les aules de l’Oceanogràfic i en el laboratori del centre, complementades amb visites a instal·lacions tècniques on s’allotgen estos organismes. En finalitzar el curs, els participants podran obtindre un certificat digital de realització, una vegada superades les avaluacions. El coneixement profund d’espècies com les meduses contribuïx a desmuntar mites i resulta essencial per a comprendre l’equilibri dels ecosistemes marins.
