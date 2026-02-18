Narrativa oral i memòria, la base del pensament narratiu
Les històries contades ajuden l’alumnat a organitzar idees, construir significat i desenvolupar un raonament més ric i estructurat
Fundació Bromera
La narrativa oral ha estat, durant segles, una de les formes essencials de transmissió del coneixement. Abans que els llibres foren objectes quotidians, les històries viatjaven de generació en generació, conservant memòries, valors i maneres d’entendre el món. Hui, en un context digitalitzat, recuperar l’art de contar històries és molt més que un exercici de nostàlgia, és una manera de reforçar habilitats fonamentals per al desenvolupament lector. Contar i escoltar relats ajuda l’alumnat a ordenar idees, anticipar esdeveniments, deduir intencions i comprendre estructures narratives, competències que després traslladen a la lectura de qualsevol text escrit.
Quan una persona narra una història, activa una forma de pensament particular: el pensament narratiu. Aquest tipus de pensament permet donar sentit a l’experiència a través d’un fil conductor que uneix accions, personatges, conflictes i resolucions. L’alumnat aprén que els fets tenen conseqüències, que les emocions tenen causes i que les històries avancen perquè hi ha un conflicte que cal resoldre. Aquesta capacitat d’entendre el món en forma de relat és clau per a la comprensió lectora, perquè permet interpretar textos, formular hipòtesis i connectar informació dispersa. Quan escolta un conte oral, l’alumnat ha de construir mentalment escenes, imaginar detalls, recordar seqüències i anticipar què pot passar.
A més, la narrativa oral té un avantatge enorme, perquè crea un clima afectiu que facilita l’aprenentatge. La veu que conta, el ritme, les pauses i la proximitat emocional generen atenció i predisposició positiva. Quan l’alumnat se sent part de l’escena, quan imagina el paisatge o quan escolta la descripció d’un personatge, entra en un estat de concentració que afavoreix la memòria. Per això, les històries contades es recorden durant molt més temps que altres tipus d’explicacions.
Entrenar a l’aula
Per desenvolupar aquesta competència a l’aula, és útil integrar moments diaris de narració. No cal preparar grans relats ni disposar de materials especials: un record personal, una anècdota de classe, un fet real o inventat pot convertir-se en una ocasió per entrenar l’habilitat de seguir un fil narratiu. Si l’alumnat escolta i, després, reconstrueix el que ha sentit, activa processos de síntesi, organització temporal i comprensió causal. A poc a poc, aprén que una història necessita un inici clar, un conflicte que la faça avançar i un final que tanque el sentit. Aquestes estructures, una vegada interioritzades, faciliten el pas a textos escrits més complexos. A casa, recuperar la tradició de contar històries abans d’anar a dormir o durant moments tranquils crea memòria afectiva. Narrar com ha anat el dia, relatar una anècdota familiar o contar la història d’una persona coneguda o amiga ajuden l’alumnat a ordenar idees, a posar paraules a les emocions i a construir un fil narratiu amb inici, nus i desenllaç. L’alumnat que creix envoltat de relats, siga quina siga la seua forma, entén que la literatura no és només un deure escolar, sinó un espai de plaer, d’intimitat i d’imaginació compartida. La narració oral esdevé, així, la base d’una relació sana i natural amb la lectura.
En definitiva, contar històries no és només un acte antic, és un recurs pedagògic potentíssim. Treballar el pensament narratiu a través de la paraula oral prepara l’alumnat per comprendre millor els textos que llegirà després, per construir relats propis més coherents i per desenvolupar una mirada més profunda sobre el món. La memòria, la imaginació i el llenguatge es donen la mà cada vegada que una història s’encén. I és en eixe instant, quan la paraula viva dona forma al pensament, que és una part essencial de la competència lectora.
