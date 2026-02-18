Del WhatsApp al paper: l’alumnat torna a escriure cartes d’amor
El col·legi Santa María de València ha convidat al seu alumnat a posar paraules al dia de Sant Valentí, tant a les parelles, com a familiars o a qualsevol altra persona estimada
Més de 200 cartes d’amor per Sant Valentí. D’esta manera ha commemorat l’alumnat del Col·legi Santa María de València el dia de l’amor, amb el Certamen literari 2026 Cartes d’amor, en el qual han participat tots els estudiants d’ESO en diferents llengües i categories: ‘T’estime’, ‘Amor adolescente’, ‘The apple of my eyee i ‘Citas literarias de amor’.
L’alumnat de Secundària d’este col·legi situat en l’avinguda Tres Creus del Cap i Casal ha recuperat l’escriptura en paper per a expressar el seu amor a les seues famílies, amics, parelles, i avis, entre altres, amb gran eloqüència, originalitat i sentiments reals d’amor, afecte, admiració, estima i gratitud als qui més volen.
Este certamen literari organitzat pel Departament de Llengües d’este centre concertat és més que un gest romàntic. És una oportunitat perquè els seus alumnes de Secundària (d’edats compreses entre els 12 i els 16 anys) «identifiquen i expressen les seues emocions, pas vital per a créixer emocionalment i construir relacions més autèntiques», explic el professorat.
La cerimònia de lliurament de Premis d’este Certamen va estar amenitzada pel monòleg d’un alumne de 4t d’ESO amb el títol ‘De verdad se siguen escribiendo cartas de amor?’ , mentre que un altre company dibuixava sobre la seua al·locució.
Pel 14 de febrer, Sant Valentí, es va extrapolar l’amor del WhatsApp al paper. Els alumnes tornen a escriure cartes d’amor.
