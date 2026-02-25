Els secrets de l’Àrtic i l’Antàrtic a l’Escola de Pasqua de l’Oceanogràfic
El major aquari d’Europa proposa als escolars una immersió educativa entre el dimarts 7 i el divendres 10 d’abril en dos dels ecosistemes clau per a entendre els efectes del canvi climàtic a través de jocs i tallers
Aula
Els paisatges coberts de gel, les temperatures extremes i animals capaços de sobreviure en condicions límit seran el fil conductor de la nova edició de l’Escola de Pasqua de l’Oceanogràfic. Del 7 al 10 d’abril, el major aquari d’Europa proposa als escolars una immersió educativa en els ecosistemes de l’Àrtic i l’Antàrtida, dos regions clau per a entendre els efectes del canvi climàtic.
Sota una proposta que combina divulgació científica, joc i aprenentatge, l’Escola de Pasqua convida als més xicotets a convertir-se en exploradors polars. Al llarg de quatre dies, els participants s’acostaran a la història de les grans exploracions polars, coneixeran a les espècies que habiten les mars gelades i aprendran per què estos ecosistemes són essencials per a l’equilibri global.
El programa està dissenyat per a encuriosir i fomentar el pensament crític des d’edats primerenques. A través de tallers, jocs i activitats pràctiques, els xiquets i xiquetes descobriran com viuen animals com els pingüins o les belugues, quines adaptacions els permeten sobreviure a temperatures sota zero i quines amenaces posen hui en risc estos fràgils entorns. L’experiència es completa amb visites als aquaris de l’Oceanogràfic, que permeten observar de prop espècies vinculades als ecosistemes polars i comprendre millor el seu comportament i conservació.
Més enllà del coneixement científic, l’Escola de Pasqua posa el focus en l’educació ambiental i la responsabilitat individual. Els participants aprendran com les decisions quotidianes, fins i tot lluny dels pols, influïxen en la salut d’estos ecosistemes remots. El desgel, l’augment de la temperatura de l’oceà o la contaminació marina s’abordaran des d’una perspectiva adaptada a cada edat, amb l’objectiu de transmetre la importància de protegir el planeta des de casa.
L’Escola de Pasqua es desenrotllarà del dimarts 7 al dijous 9 d’abril en horari de 9 a 17 hores, mentre que el divendres 10 l’activitat finalitzarà a les 15 hores. Els grups seran reduïts i estaran acompanyats per educadors especialitzats, garantint una experiència segura, pròxima i adaptada a cada participant.
L’Oceanogràfic concep l’Escola de Pasqua com una extensió del seu compromís amb l’educació i la conservació marina. Al llarg de l’any, l’aquari desenrotlla programes educatius dirigits a escolars i famílies amb l’objectiu d’acostar el coneixement científic a la societat i promoure una relació més respectuosa amb el medi marí. En este context, la temàtica polar adquirix un valor especial, en tractar-se de regions especialment sensibles a l’efecte del canvi climàtic i fonamentals per a la regulació del clima global. La proposta d’enguany reforça la idea que «conéixer és el primer pas per a protegir».
Les inscripcions per a l’Escola de Pasqua de l’Oceanogràfic ja estan obertes i poden formalitzar-se a través del web de l’aquari. Les places són limitades.
