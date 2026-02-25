IES La Moreria de Mislata,on fan colla ciències i humanitats

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Organitza jocs on es donen la mà la química, la història, les llengües clàssiques, la biologia, les matemàtiques i la física

El taller d’arquitectura romana i un sòlid platònic en forma d’icosaedre

Sel guiatge del filòsof grec Plató, l’IES La Moreria de Mislata va trencar el dissabte passat les barreres entre ciències i humanitats en una jornada on els enigmes i els jocs van ser els protagonistes. Este institut de l’Horta Sud ha tornat a demostrar que el coneixement no entén de compartiments tancats en la Jornada de la Ciència que organitza per segon curs seguit la Comissió de Cultura del centre. La proposta va convertir l’institut en un formiguer de curiositat on la química, la història, les llengües clàssiques, la biologia, les matemàtiques, la física... es van donar la mà per sorprendre no sols a l’alumnat de Secundària de l’IES, sinò també als més de 80 xiquets i xiquetes de Primària de les escoles dels voltants i les seues famílies que s’acostaren a gaudir de la festa.

Amb uns sòlids platònics gegantins com a fil conductor, els participants s’endinsaren un joc de lògica i descobriment. Cada políedre amagava un enigma que només es podia desxifrar recorrent els nombrosos tallers preparats per a l’ocasió. Des de l’espectacularitat del llançament d’un coet o les flames de colors, fins a la precisió de l’arquitectura romana o dels personatges mitològics amagats a la taula periòdica dels elements, l’oferta va ser tan diversa com enriquidora. El públic assistent va aprendre tècniques d’RCP (reanimació cardiopulmonar), analitzà fraus alimentaris, excavà el terra per trobar fòssils de dinosaures i s’ho passà d’allò més bé en els desafiaments del tangram, el sudoku i la geometria. Fins i tot hi va haver lloc per a la nostàlgia tecnològica amb una pràctica amb màquines d’escriure.

En completar el recorregut pels diferents tallers, s’obtenia el prestigiós ‘Diploma de l’Acadèmia’. Este reconeixement era lliurat simbòlicament per Plató en persona, recordant a tots els presents la màxima que presidia l’entrada de la seua escola a l’Atenes clàssica i que es podia llegir en grec antic en un frontó instal·lat a l’entrada de l’institut: ‘Que no hi entre ningú que no sàpia geometria’.

«La Jornada ha estat la prova definitiva que el rigor científic i la curiositat no estan renyits amb l’entreteniment. En última instància, este nou esdeveniment ha demostrat que fer cultura -en el sentit més ampli de la paraula- pot ser una experiència tan divertida com enriquidora, capaç d’unir generacions d’alumnes sota el mateix desig d’aprendre», destaca el coordinador de la Comissió de Cultura de l’IES i professor de grec, Víctor Caño.

