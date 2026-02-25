Les cooperatives imaginen el futur de l’escola
La UCEV recopila 31 articles i entrevistes en el llibre ‘Construir escola, imaginar futur. Una mirada cooperativa des del territori educatiu’
Aula
La Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV) ha presentat recentment el llibre ‘Construir escola, imaginar futur. Una mirada cooperativa des del Territori Educatiu’. Ho va fer un acte públic quea la Sala d’actes de l’IES Luis Vives de València davant més d’un centenar de persones entre representants del món de l’educació, d’escoles cooperatives i de la societat civil valenciana.
El blog educatiu valencià de la UCEV ‘Territori Educatiu’ acaba d’aconseguir les seues 100 publicacions i ‘Construir escola, imaginar futur…’ ve a celebrar esta fita i convidar a reflexionar sobre l’educació en majúscules. El llibre és una recopilació de 31 articles i entrevistes publicats al blog des de la seua creació, a l’abril de 2021, i l’actualitat.
Per al president de la UCEV, Miquel Ruiz, «era el moment de fer este llibre, una selecció molt cuidada i construïda en forma de relat. No obstant això, la trajectòria del Territori, contínua viva i transcendeix esta publicació”. Com recordà Ruiz, «la creació del Territori respon a la necessitat de parlar d’educació i de cooperativisme o, més ben dit, de parlar d’educació des d’una perspectiva cooperativa», i va reconèixer, «no amaguem que tenim una visió pròpia del que és l’educació i plantegem una manera de construir-la i exercir-la. És igual com l’anomenem: tercera via, model públic-cooperatiu… és un model educatiu amb identitat i formes de gestió pròpies que ens vinculen a allò públic».
Per part seua, Didac Delcán, autor dels articles, va enaltir la gran diversitat de temàtiques i projectes que recorren el llibre i, en general el blog del Territori com una virtut en si mateixa. En tots ells es reflexiona sobre el passat, present i futur de l’educació com a element vertebrador i transformador de la societat, des d’una perspectiva cooperativa, però també des del diàleg amb altres moviments i agents de l’educació. Segons explicà Delcán, «la idea del Territori és tant posar en valor el passat del qual venim, com els projectes singulars desenvolupats hui per les cooperatives, que tenen alguna cosa a dir i que evoquen un compromís ferm amb la infància i amb el món. En definitiva, mostrar la gran diversitat del cooperativisme d’ensenyament de Nord a Sud de la Comunitat».
Distribuït en 10 capítols, en ell s’aborden experiències pedagògiques innovadores i exitoses i compta amb testimoniatges directes dels seus protagonistes: moviments de renovació pedagògica, naixement i desenvolupament de les escoles cooperatives valencianes, experiències de participació democràtica a l’aula, escoles que cooperen, etc.
Del valor de la diversitat del cooperativisme educatiu valencià va parlar també en la seua intervenció l’escriptora, investigadora i professora de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de València, Carme Agulló Díaz, prologuista del llibre. Durant la seua intervenció, va fer un recorregut pels models pedagògics que van ser llavor de moltes de les escoles pioneres. «Totes elles van apostar per la renovació pedagògica per a canviar l’escola i, amb això, la societat».
