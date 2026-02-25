Velocitat i comprensió lectora, un equilibri a repensar
Revisar hàbits i expectatives permet construir una relació sana amb la lectura i millorar la capacitat de comprendre allò que es llig
F. Bromera
En un temps accelerat, on tot sembla demanar rapidesa i immediatesa, la lectura continua sent un acte que exigeix pausa, atenció i capacitat de processar informació amb profunditat. Tanmateix, a l’aula i a casa, es confon sovint la destresa lectora amb la velocitat, com si llegir ràpid fora sinònim de llegir bé. Aquesta associació, tan estesa, és una trampa educativa que pot generar frustració, desmotivació i una relació poc saludable amb la lectura.
La lectura ràpida té una funció evident en la vida quotidiana perquè permet gestionar grans quantitats d’informació, avançar amb eficàcia en tasques acadèmiques i desenvolupar agilitat cognitiva. Però, quan es converteix en la mesura principal de l’èxit, pot invisibilitzar altres dimensions igualment importants, com l’atenció als detalls, la capacitat d’inferir o la comprensió profunda del text. Un alumnat que se centra només en passar pàgines corre el risc de perdre matisos, d’ometre pistes que donen cohesió a la història i d’acabar relacionant lectura amb exigència, més que amb plaer. En canvi, la lectura lenta dona espai a la reflexió, a la pausa i a la interiorització; és un ritme que permet degustar el text, escoltar-lo i establir relacions amb experiències pròpies.
Això no significa que haja d’existir un únic ritme ideal. Cada alumne té el seu propi tempo, condicionat pel seu desenvolupament cognitiu, la seua experiència lectora i la confiança que tinga en les pròpies habilitats. L’objectiu no és que tot l’alumnat llija a la mateixa velocitat, sinó que descobrisca quin ritme li permet comprendre de manera òptima. Algunes persones necessiten rellegir per fixar idees; altres, avançar amb fluïdesa sense aturar-se en cada paraula. El més important és que l’acte de llegir siga un procés flexible, adaptable i, sobretot, personal.
A l’aula, una educació lectora equilibrada ha de considerar tant moments de lectura ràpida com pràctiques de lectura lenta. Llegir fragments breus amb agilitat pot ajudar a entrenar la vista i a reforçar el reconeixement de paraules. Fer lectures més pausades convida a dialogar amb el text, a detindre’s en el significat, a preguntar-se per què passa el que passa o com es connecten entre si les parts d’un relat. Quan el professorat combina ambdós enfocaments sense imposar un únic model, l’alumnat entén que la lectura és un repertori d’estratègies, no una cursa.
També és important revisar els missatges que transmetem sobre què significa ‘llegir bé’. Si només es valora la rapidesa, inevitablement excloem aquell alumnat que necessita més temps per processar la informació, i això afecta l’autoestima lectora. En canvi, quan es posa el focus en la comprensió, en les connexions que s’estableixen, en les interpretacions que es generen i en la capacitat d’explicar el que s’ha llegit amb claredat, s’envia un missatge potent: llegir no és córrer, és pensar.
En l’àmbit familiar, també es pot cultivar aquesta mirada. Compartir moments de lectura tranquil·la, sense rellotges ni pressa, ajuda l’alumnat a associar lectura amb calma i benestar. Fer preguntes obertes, comentar impressions o rellegir junts un fragment estimula la lectura lenta sense que es note com una exigència. També és útil verbalitzar que cadascú llig a un ritme diferent i que la velocitat no és un indicador de valor personal ni de capacitat intel·lectual.
Comprendre la importància del ritme lector també té un impacte directe en la motivació. Si l’alumnat percep la lectura com un espai de llibertat, on pot triar ritme, pauses i manera d’abordar el text, és més probable que mantinga l’hàbit al llarg del temps. En canvi, quan la lectura està associada a la velocitat i a l’avaluació constant, el plaer desapareix i l’actitud positiva es dilueix. L’objectiu, doncs, no és accelerar, sinó construir una relació sana amb la lectura.
