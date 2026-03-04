Una escola del Cabanyal cria ous de tauró de la mà de l’Oceanogràfic
Fundació Oceanogràfic adapta el projecte educatiu ‘Atractibu’ a l’alumnat del Col·legi Santiago Apòstol de València per a fomentar la ciència i promoure la conservació marina en col·lectius en risc d’exclusió social
Aula
El respecte per la mar comença a l’aula. Amb eixa premissa naix ‘Divertibu’, una adaptació per a Primària del projecte ‘Atractibu’, impulsat per l’equip d’Educació de l’Oceanogràfic de València i la Fundació Oceanogràfic, que ara es desenrotlla amb l’alumnat del Col·legi Santiago Apòstol del Cabanyal, una escola diocesana concertada que atén a població en risc d’exclusió social. La iniciativa trasllada als més xicotets un model educatiu basat en el mètode científic i l’aprenentatge des de l’experiència per a acostar-los al món dels taurons des del coneixement, desmuntar mites i fomentar actituds de conservació.
‘Atractibu’ va sorgir el setembre de 2023 com un projecte de conscienciació sobre taurons dirigit a estudiants de Secundària, dins de l’àmbit de la comunicació científica, i estructurat entorn d’una metodologia activa i participativa. L’objectiu era revertir la mala imatge pública dels taurons, associada amb freqüència a la por i al perill, i substituir-la per una visió fonamentada en dades, biologia i conservació.
Durant este curs, ‘Divertibu’ arreplega eixa filosofia i l’adapta a la realitat i necessitats de l’alumnat de Primària, incorporant noves activitats que inclouen la lectura de contes , l’expressió oral i l’escrita.
El projecte s’articula seguint les bases de l’aprenentatge basat en metodologies actives i innovadores que promouen la participació de l’alumnat i l’aplicació pràctica dels continguts. ‘Divertibu’ manté l’estructura del projecte inicial, però adapta els materials, el llenguatge i les dinàmiques a edats més primerenques.
En el Santiago Apòstol, centre amb el qual l’Oceanogràfic ja ha desenrotllat iniciatives com el ‘Viatge pel Mediterrani’, gràcies a la qual va entrar a la Xarxa Europea d’Escoles Blaves, l’experiència s’ha integrat en el currículum.
El nou repte consistix a introduir als escolars en la biologia dels elasmobranquis (subclasse de peixos cartilaginosos que comprén els taurons i les rajades), el seu paper ecològic i les amenaces que afronten, des de la sobrepesca fins a la degradació d’hàbitats, gràcies a una espècie típica de les costes valencianes: el tauró pintarroja (‘Scyliorhinus canicula’). La novetat serà la reproducció i seguiment d’ous a l’aula d’este xicotet tauró, una experiència que ja es va implementar amb alumnat de Secundària a Sagunt. Esta pràctica permet observar el desenrotllament embrionari en temps real i comprendre conceptes com l’anatomia bàsica o les adaptacions evolutives.
El programa planteja un recorregut formatiu que combina presentacions en lectura fàcil, activitats científiques, materials educatius adaptats, intervencions amb les famílies, així com activitats a la platja per a reconnectar amb la natura. A més, incorpora ferramentes adaptades al nivell educatiu, com quaderns de camp, jocs didàctics, dinàmiques cooperatives i recursos visuals que faciliten la comprensió. L’objectiu és estimular el pensament crític i l’autonomia en l’aprenentatge.
