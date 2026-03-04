Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una escola del Cabanyal cria ous de tauró de la mà de l’Oceanogràfic

Fundació Oceanogràfic adapta el projecte educatiu ‘Atractibu’ a l’alumnat del Col·legi Santiago Apòstol de València per a fomentar la ciència i promoure la conservació marina en col·lectius en risc d’exclusió social

Tècniques de l’equip d’Educació de l’Oceanogràfic amb l’alumnat del Col·legi Santiago Apòstol.

Tècniques de l’equip d’Educació de l’Oceanogràfic amb l’alumnat del Col·legi Santiago Apòstol. / Fundació Oceanogràfic

Aula

El respecte per la mar comença a l’aula. Amb eixa premissa naix ‘Divertibu’, una adaptació per a Primària del projecte ‘Atractibu’, impulsat per l’equip d’Educació de l’Oceanogràfic de València i la Fundació Oceanogràfic, que ara es desenrotlla amb l’alumnat del Col·legi Santiago Apòstol del Cabanyal, una escola diocesana concertada que atén a població en risc d’exclusió social. La iniciativa trasllada als més xicotets un model educatiu basat en el mètode científic i l’aprenentatge des de l’experiència per a acostar-los al món dels taurons des del coneixement, desmuntar mites i fomentar actituds de conservació.

‘Atractibu’ va sorgir el setembre de 2023 com un projecte de conscienciació sobre taurons dirigit a estudiants de Secundària, dins de l’àmbit de la comunicació científica, i estructurat entorn d’una metodologia activa i participativa. L’objectiu era revertir la mala imatge pública dels taurons, associada amb freqüència a la por i al perill, i substituir-la per una visió fonamentada en dades, biologia i conservació.

Durant este curs, ‘Divertibu’ arreplega eixa filosofia i l’adapta a la realitat i necessitats de l’alumnat de Primària, incorporant noves activitats que inclouen la lectura de contes , l’expressió oral i l’escrita.

El projecte s’articula seguint les bases de l’aprenentatge basat en metodologies actives i innovadores que promouen la participació de l’alumnat i l’aplicació pràctica dels continguts. ‘Divertibu’ manté l’estructura del projecte inicial, però adapta els materials, el llenguatge i les dinàmiques a edats més primerenques.

En el Santiago Apòstol, centre amb el qual l’Oceanogràfic ja ha desenrotllat iniciatives com el ‘Viatge pel Mediterrani’, gràcies a la qual va entrar a la Xarxa Europea d’Escoles Blaves, l’experiència s’ha integrat en el currículum.

El nou repte consistix a introduir als escolars en la biologia dels elasmobranquis (subclasse de peixos cartilaginosos que comprén els taurons i les rajades), el seu paper ecològic i les amenaces que afronten, des de la sobrepesca fins a la degradació d’hàbitats, gràcies a una espècie típica de les costes valencianes: el tauró pintarroja (‘Scyliorhinus canicula’). La novetat serà la reproducció i seguiment d’ous a l’aula d’este xicotet tauró, una experiència que ja es va implementar amb alumnat de Secundària a Sagunt. Esta pràctica permet observar el desenrotllament embrionari en temps real i comprendre conceptes com l’anatomia bàsica o les adaptacions evolutives.

El programa planteja un recorregut formatiu que combina presentacions en lectura fàcil, activitats científiques, materials educatius adaptats, intervencions amb les famílies, així com activitats a la platja per a reconnectar amb la natura. A més, incorpora ferramentes adaptades al nivell educatiu, com quaderns de camp, jocs didàctics, dinàmiques cooperatives i recursos visuals que faciliten la comprensió. L’objectiu és estimular el pensament crític i l’autonomia en l’aprenentatge.

