Escola crida a defendre la història i el futur de la llengua
Les Trobades 2026 rodaran per 18 municipis reivindicant amb «alegria i fermesa, el dret legítim de l’alumnat a viure i aprendre en valencià»
Aula
Escola Valenciana ha presentat recentment el calendari de les Trobades 2026, una edició que amb el lema ‘Tenim història, som futur’ es referma com el gran esdeveniment reivindicatiu i festiu per la llengua a tot el territori. El cartell de la campanya d’enguany és obra de la dissenyadora Vane Julian i la cançó oficial ‘Xiulaballariu’, creada pel grup Canta Canalla. A més, la Universitat de València (UV), l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i la societat civil sumen forces amb Escola Valenciana per fer créixer les festes per la llengua.
L’agenda de l’any 2026 inclou un total de 22 trobades o jornades diferenciades (comptant sessions per etapes educatives i esdeveniments especials), que començaran el pròxim divendres 13 de març i s’estendran fins al dissabte 6 juny per un total de 18 municipis.
Per la presidenta d’Escola Valenciana, Rosanna Martínez, les Trobades són una expressió col·lectiva amb arrels profundes i plena vigència. «Les Trobades continuen sent hui tan necessàries com fa quaranta anys», asseverà durant l’acte de presentació de la campanya que va tindre lloc a la UV. Martínez recordà, també, que el moviment s’ha escampat arreu del territori amb un nexe compartit: «el clam pel valencià a l’escola».
Martínez va agrair explícitament la implicació de les Coordinadores d’Escola Valenciana, ja que són «pilar» essencial per fer possibles les Trobades any rere any. També destacà la força de la representativitat social d’esta festa pel valencià que compta amb el suport d’entitats, associacions, fundacions, formacions polítiques, sindicats i empreses compromeses amb la llengua.
Municipis amfitrions
La roda de la llengua començarà a girar este mes de març amb cites a Beniparrell (13 de març), Alacant (15 de març), Agost (27 de març) i Castelló de Rugat (27 i 28 de març).
Durant el mes d’abril, la festa es traslladarà a la Plana Baixa, la Ribera Alta, les Valls del Vinalopó i l’Horta Nord amb trobades a Vila-real (18 d’abril), Alzira (19 d’abril), la Romana (19 d’abril) i Massalfassar (23 i 26 d’abril).
El maig serà el mes més intens amb un gran nombre de localitats implicades. Així Beniparrell tornarà a ser seu el 9 de maig per a Infantil i Primària. Eixe mateix 9 de maig hi haurà trobades a Llocnou d’en Fenollet, Orxeta i Dénia. El 10 de maig serà el torn del Saler (València) i Crevillent. La segona quinzena de maig portarà la festa a Riba-roja de Túria (dia 16), l’Eliana (dia 22), Sagunt (dia 23), Ibi (dia 30) i Potries (dia 30).
Finalment, el cicle de les Trobades 2026 es tancarà el 6 de juny a Sagunt amb la celebració del FesCamp. Amb este desplegament, Escola Valenciana aconseguix portar la flama de la llengua a totes les comarques, des de la Marina fins a la Plana, passant pel cor de les valls centrals i el sud, implicant 18 municipis que es convertiran en el motor cultural del valencià durant la primavera de 2026.
Un cartell amb missatge
L’autora de la imatge de les Trobades d’enguany, Vane Julian, va explicar que el cartell partix d’un eix clar: «Memòria viva però també projecte de futur». La il·lustració representa un poble plural i inclusiu, amb figures que s’aguanten i es reforcen mútuament, i amb elements simbòlics que evoquen l’escola i la comunicació en valencià (el llapis), la tradició llauradora (eines de camp) i la memòria recent de la tragèdia de la dana (botes i raspall), com a metàfores d’una lluita col·lectiva per defensar drets, cultura i llengua.
Pel que fa a la cançó Xiulaballariu, el músic Paco Arroyo, integrant de Canta Canalla, apuntà que és «una marxa a tempo andante, festiva i participativa» pensada per a «ser cantada en grup, corejada i viscuda al carrer».
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad