El foment de la lectura de l’IES Cap de l’Aljub té premi
L’institut de Santa Pola rep el Premi d’Experiències de Foment de la lectura amb un projecte que ha canviat la forma de llegir de l’alumnat
F. Bromera
Al’IES Cap de l’Aljub de Santa Pola, la lectura s’ha convertit en una pràctica viva, quotidiana i compartida. El projecte ‘Sal de la Caverna’, desenvolupat durant el curs 2024-2025, ha sigut reconegut amb el Premi d’Experiències de Foment de la Lectura Ciutat d’Alzira 2025, impulsat i patrocinat per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. El guardó arriba després d’un any en què el centre ha aconseguit transformar la seua manera d’entendre l’educació literària i situar els llibres al centre de la vida escolar.
La renovació integral de la biblioteca ha estat el primer pas d’aquesta metamorfosi. L’espai, abans infrautilitzat, és ara un punt de trobada amb zones d’estudi, racons de lectura informal i un fons que inclou més de huit-cents nous títols seleccionats segons els interessos adolescents. L’aposta per còmics, manga i literatura juvenil contemporània ha dinamitzat els préstecs i ha despertat el desig d’explorar gèneres que l’alumnat desconeixia. La cartelleria temàtica i les recomanacions periòdiques han contribuït a generar una atmosfera acollidora que convida a entrar-hi i descobrir.
Les biblioteques d’aula, implantades a 1r i 2n d’ESO, han consolidat encara més aquest canvi. Permeten que cada estudiant trie lliurement què llegir, assumisca ritmes propis i compartisca recomanacions amb els companys. L’opció de canviar de llibre si no enganxa ha reduït la frustració lectora i reforçat la idea que llegir és una experiència personal que creix amb l’autonomia. Les agendes incorporen un diari lector i vocabulari nou, i les converses guiades pels docents estimulen l’expressió oral i l’anàlisi crítica.
Paral·lelament, el centre ha convertit la lectura en una activitat cultural que travessa tot el calendari. Les representacions teatrals, les adaptacions de textos clàssics, els itineraris literaris immersius i els tallers poètics han aproximat la literatura a l’experiència artística. Aquestes activitats han permés que la lectura deixe de ser un acte solitari per transformar-se en una vivència escènica que connecta emocions, creativitat i aprenentatge.
La dimensió comunitària és un altre dels pilars del projecte. La participació en iniciatives com Enversats o els Premis Dafne, junt amb la col·laboració estreta amb la Biblioteca Municipal de Santa Pola, ha teixit una xarxa que integra estudiants, famílies i professionals de la cultura. L’alumnat ha pogut mostrar produccions pròpies, escoltar altres veus i reconéixer-se com a part d’un col·lectiu lector que creix gràcies al diàleg i a la participació.
Les dades internes confirmen l’impacte del projecte: augment dels préstecs, millora de la comprensió lectora i una actitud més oberta i positiva envers els llibres. A més, el centre ha incorporat el pla lector als seus processos de qualitat, buscant garantir la continuïtat i sostenibilitat d’aquest impuls.
Amb el premi, el centre enceta una nova etapa orientada a ampliar el fons, incorporar tecnologies de suport lector i reforçar la mentoria entre iguals per acompanyar tots els estudiants. El projecte també preveu intensificar la formació del professorat i establir noves aliances amb entitats culturals locals, amb la intenció de consolidar una comunitat lectora que transcendisca les aules i arrele en l’entorn. A més, es pretén impulsar noves activitats interdepartamentals que integren la lectura en matèries diverses, fomentant una mirada transversal que connecte coneixements i motive l’alumnat. També s’estudiarà la creació de clubs de lectura temàtics per enriquir encara més la participació. L’objectiu del projecte és clar: que cada alumne trobe el seu llibre i, amb ell, una manera més rica d’habitar el món.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad