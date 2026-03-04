Les SpainSkills coronen l'FP valenciana
La Formació Professional valenciana es coronà el passat cap de setmana a Madrid com la millor d’Espanya amb 11 medalles a les SpainSkills, la major competició d’FP de l’Estat que va reunir a més de mig miler d’estudiants de 34 especialitats
R.M. Coll
Les SpainSkills 2026 celebrades el passat cap de setmana a IFEMA Madrid, conegudes popularment com les olimpíades nacionals de la Formació Professional (FP), han coronat l’FP valenciana. L’equip de la Comunitat Valenciana s’ha alçat com el guanyador, amb un total d’onze medalles, set d’or i quatre de plata. Cinc d’elles, tres ors i dos plates, corresponen a estudiants de les comarques alacantines, que a més s’han emportat un primer premi en la categoria especial de demostració. L’alumnat de València ha sumat quatre medalles (tres ors i una plata), mentre que el de Castelló n’ha aconseguit dos; un or i una plata.
Els campions i campiones de les 31 modalitats de competició, set d’ells valencians (sis xics i una xica), representaran a Espanya en la fase mundial d’esta competició que valora les destreses de l’alumnat d’FP, les WorldSkills 2026, que tindran lloc a la ciutat xinesa de Shanghái entre el 22 i el 27 de setembre pròxim i on competiran 1.400 estudiants d’FP de 70 països. A més, també hi participaran en les EuroSkills 2027 que reuniran a la ciutat alemanya de Düsseldorf 800 alumnes de tot el continent.
Quant als participants alacantins, el primer premi en Energies Renovables ha sigut per a Alejandro Ramos, de l’IES Navarro Santafé de Villena. En el medaller, els tres ors alacantins han sigut per a Carla Almarcha, en l’especialitat d’Estètica, de l’IES El Pla d’Alacant; Teodor Mitrea, en Control Industrial, de l’IES Cotes Baixes d’Alcoi; i Mario Gómez, en ‘Cloud Computing’, de l’IES Pedro Ibarra d’Elx. Les dos medalles de plata han recaigut en Julen López, en Refrigeració, de l’IES La Canal de Petrer; i en David Requena, en Floristeria, de l’IES Pare Vitòria d’Alcoi.
Pel que va a València, els ors van ser per a Héctor Navarro, del Comenius Centre Educatiu de València, en l’especialitat d’Electrònica i per a Carlos Gabriel Mantu, de l’IES Benicalap, també de València, que va competir en Carrosseria. En Sistemes Robòtics Integrats, modalitat en la qual es participa per parelles, Adrià Hernández i Álvaro Martínez han representat a l’IES Bernat Guinovart d’Algemesí, aconseguint també ser els primers del podi. Per part seua, Sara Machi, de l’IES José María Parra d’Alzira, es va emportar la plata en Perruqueria.
En el cas dels centres de Castelló, Eric Ballester, de la Fundació Flors de Vila-real, va aconseguir l’or en Instal·lacions Elèctriques i Pau Ramos, de l’IES Politècnic de Castelló, es va emportar la plata, en la modalitat de Disseny Mecànic CAD.
En conjunt, l’equip Comunitat Valenciana Skills ha agranat en esta edició de l’olimpíada espanyola d’FP en obtindre un primer premi, 7 ors i quatre plates. La Regió de Múrcia ha quedat en segona posició, al costat de Catalunya, que han aconseguit 10 medalles cadascuna. La tercera classificada ha sigut el País Basc amb 8 medalles.
D’esta manera, els estudiants de la Comunitat Valenciana han aconseguit millorar amb escreix els resultats obtinguts en l’última edició, la Spainskills 2024, en la qual l’equip autonòmic va obtindre 8 medalles: una d’or, tres de plata i quatre de bronze.
Un altaveu de l’excel·lència de l’FP
Organitzat pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, SpainSkills és un certamen biennal en el qual els competidors, prèviament classificats en les seues respectives fases autonòmiques, demostren durant tres intenses jornades la seua destresa tècnica i pràctica en 31 modalitats de competició i tres de demostració.
Més enllà de la competició, SpainSkills és una plataforma per a impulsar l’excel·lència en la Formació Professional, fomentar la motivació de l’alumnat i reforçar el vincle amb les empreses. L’esdeveniment permet visibilitzar el talent tècnic dels estudiants, facilitar l’intercanvi d’experiències i actualitzar coneixements en perfils emergents de les diferents famílies professionals. El certamen va reunir a més de 550 compe tidors i comptà amb la col·laboració de més de 130 empreses patrocinadores.
La secretària general d’FP del ministeri, Esther Monterrubio, definí SpainSkills com «la festa de la Formació Professional» on «s’ha comprovat la qualitat de la nostra FP», i on també s’ha observat «el joc net, la companyonia i el respecte» de l’alumnat. «He vist gent animant al del costat, ajudant, compartint aprenentatges, alçant-se després d’una errada i tornant-ho a intentar. Això també és Formació Professional. No sols competir: ser professionals», agregà. «L’FP construïx», subratllà, «construïx persones capaces, construïx confiança i construïx oportunitats».
