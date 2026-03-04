Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluís Miret: Sembrador de lectures amb vocació de futur

Lluís Miret

Lluís Miret

Lluís Miret Pastor (Gandia, 1973) és escriptor i economista, doctor en Organització d’Empreses per la Universitat Politècnica de València (UPV) i professor al Campus de Gandia de la UPV. La seua trajectòria combina el rigor acadèmic amb una vocació literària sòlida, especialment orientada al públic infantil i juvenil, on ha bastit una obra reconeguda i premiada.

Arrelat a la Safor, Miret ha sabut conjugar la docència, la investigació i la creació narrativa amb naturalitat. De 2017 a 2020 va dirigir el CEIC Alfons el Vell, reforçant així el seu compromís amb la dinamització cultural i el pensament al territori. Aquesta doble mirada -analítica i imaginativa- travessa també els seus llibres.

Va debutar amb ‘Una espessa boira blanca’ (2003), finalista del Premi Ciutat de Borriana, i consolidà la seua veu amb títols com ‘La muntanya d’argent’ o ‘Felip Marlowe i la banda dels Barracons’. En l’àmbit juvenil, ha destacat amb ‘Les valls dels bandolers’, Premi Ramon Muntaner, o ‘PQPI Connection’, Premi Mallorca. En narrativa infantil, obres com ‘Jordi i el tresor de les vint perles’, Premi Carmesina, o ‘Les aventures del Mag Xaviton’, confirmen la seua capacitat per connectar amb lectors joves des de l’aventura, l’humor i el ritme àgil.

També ha conreat la novel·la per a adults amb ‘Local hero¡, Premi Les Talúries, i ‘L’ombra del mal’, guardonada amb el Premi Ciutat d’Alzira, una obra ambientada en el segle XVII que evidencia la seua ambició literària i el gust per la recreació històrica.

Guardonat amb premis com el Mallorca, el Ramon Muntaner, el Les Talúries o el Ciutat d’Alzira, Lluís Miret representa una generació d’autors que han entés la literatura com a eina de formació i plaer lector. Des de Gandia, amb els peus a l’aula i el cap ple d’històries, continua escrivint amb la voluntat d’obrir finestres a la imaginació i d’acompanyar noves generacions en el descobriment de la lectura.

TEMAS

Lluís Miret: Sembrador de lectures amb vocació de futur

