El Col·legi Trafalgar de València es convertix en una escola de mags per falles
La Falla escolar d'este centre educatiu concertat del Grau porta per lema 'Naix la màgia'
El Col·legi Trafalgar de València està vivint una màgica setmana de falles escolars. De fet el seu lema per estes Falles 2026 és ‘Naix la màgia’. Este centre educatiu del barri del Grau es transforma per falles en una escola de mags i bruixes.
Al seu taller faller cada cicle educatiu ha creat per la falla ninots amb personatges com bruixes, dracs i gnoms, i, per descomptat, ha recreat també l’univers de Harry Potter amb les seues criatures fantàstiques i el seu bosc encantat.
Ahir fou la plantà de la falla al gimnàs per salvar la pluja i hui dimecres exaltaran les seues Falleres Majors i presidents, i fins que arribe la cremà del divendres, no faltaran maratons, concurs de disfresses, una divertida ‘mascletà’ amb globus i la tradicional xocolatà.
