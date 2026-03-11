Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Col·legi Trafalgar de València es convertix en una escola de mags per falles

La Falla escolar d'este centre educatiu concertat del Grau porta per lema 'Naix la màgia'

La falla del Col·legi Trafalgar de València es plantà ahir al gimnàs per salvar la pluja.

La falla del Col·legi Trafalgar de València es plantà ahir al gimnàs per salvar la pluja. / Col·legi Trafalgar

Rafel Montaner

Rafel Montaner

València

El Col·legi Trafalgar de València està vivint una màgica setmana de falles escolars. De fet el seu lema per estes Falles 2026 és ‘Naix la màgia’. Este centre educatiu del barri del Grau es transforma per falles en una escola de mags i bruixes.

La màgia de les Falles al Col·legi Trafalgar de València / Col·legi Trafalgar

Al seu taller faller cada cicle educatiu ha creat per la falla ninots amb personatges com bruixes, dracs i gnoms, i, per descomptat, ha recreat també l’univers de Harry Potter amb les seues criatures fantàstiques i el seu bosc encantat.

Ahir fou la plantà de la falla al gimnàs per salvar la pluja i hui dimecres exaltaran les seues Falleres Majors i presidents, i fins que arribe la cremà del divendres, no faltaran maratons, concurs de disfresses, una divertida ‘mascletà’ amb globus i la tradicional xocolatà.

