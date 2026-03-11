L’Oceanogràfic debat sobre l’Antàrtida com a laboratori del planeta
El físic del CSIC, Carlos Pobes, explicarà com el gel antàrtic s’ha convertit en un entorn privilegiat per a estudiar alguns dels fenòmens més extrems de l’univers gràcies al telescopi de neutrins 'IceCube'
Aula
L’Oceanogràfic de València acollirà el 26 de març, de 18.30 a 20 hores, una nova sessió del cicle de conferències ‘La Marea del Cambio’, la iniciativa impulsada per la Fundació Oceanogràfic per a divulgar ciència i fomentar el pensament crític davant els grans desafiaments ambientals. La cita tindrà lloc a la Sala Oval i comptarà amb el físic i investigador del CSIC Carlos Pobes.
La xarrada permetrà acostar al públic una visió diferent de l’Antàrtida, un territori que sol associar-se a la biodiversitat o a l’impacte del canvi climàtic, però que també constituïx un dels laboratoris científics més singulars del planeta. A partir de la seua experiència treballant en l’experiment internacional ‘IceCube’, instal·lat en el Pol Sud, Pobes explicarà com el gel antàrtic s’ha convertit en un entorn privilegiat per a estudiar alguns dels fenòmens més extrems de l’Univers.
Detecció de neutrins
En la seua intervenció, l’investigador abordarà per què el gel de l’Antàrtida oferix unes condicions excepcionals per a la detecció de neutrins, partícules subatòmiques difícils d’observar que travessen la matèria quasi sense interactuar amb ella. Gràcies a enormes detectors instal·lats en el gel del Pol Sud, els científics poden registrar els senyals que deixen estes partícules i estudiar processos còsmics com a explosions estel·lars o l’activitat de forats negres.
Més enllà de la física de partícules, la conferència també permetrà conéixer com és la vida quotidiana durant una campanya científica en el continent antàrtic. Treballar en este entorn implica conviure amb temperatures extremes i condicions logístiques complexes, però també formar part d’una comunitat científica internacional que coopera per a ampliar el coneixement.
Ciència de frontera
La trajectòria de Pobes reflectix precisament eixa combinació de ciència de frontera i cooperació internacional. Investigador del CSIC en l’Institut de Nanociència i Materials d’Aragó (INMA), el seu treball se centra en la física experimental de neutrins i en el desenrotllament de sensors superconductors de radiació aplicats a l’astrofísica i a les tecnologies quàntiques. En 2011 va ser seleccionat en l’àmbit internacional per a encarregar-se durant un any de l’experiment ‘IceCube’, considerat el major telescopi de neutrins del món.
La conferència forma part del cicle ‘La Marea del Cambio’, un programa de divulgació científica impulsat per la Fundació Oceanogràfic que busca acostar al públic investigacions i reflexions sobre el canvi climàtic, els oceans i els reptes ambientals del planeta. A través de trobades amb científics i especialistes de diferents disciplines, el cicle promou el diàleg entre investigació i societat.
Un espai de reflexió
En els últims anys, ‘La Marea del Cambio’ s’ha consolidat com un espai de reflexió que connecta el coneixement científic amb la consciència ambiental. Les seues sessions han abordat temes com la comunicació científica, les solucions basades en la naturalesa, la desinformació climàtica o el paper dels ecosistemes marins en la regulació del clima.
Amb esta nova conferència, el cicle amplia la seua mirada cap als pols i el paper de la investigació científica en regions clau per a comprendre el funcionament del planeta. L’Antàrtida, protegida per acords internacionals i dedicada principalment a la investigació, representa un exemple de cooperació global en favor del coneixement i la conservació.
