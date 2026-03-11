Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parlem de... Magda Añón

Una mirada literària arrelada al Xúquer

Magdalena Añón, quan va guanyar al 2025 el Premi Lletraferit amb la novel·la 'Ai, Mília'.

Magdalena Añón, quan va guanyar al 2025 el Premi Lletraferit amb la novel·la 'Ai, Mília'. / Ana Cervera Domínguez/ Premis Lletraferit

Fundació Bromera

València

Magda Añón (Alginet, 1961) és escriptora i professora de Secundària ja jubilada, una veu que ha anat trobant el seu espai en la narrativa valenciana des d’una mirada arrelada al territori i a la memòria col·lectiva. Nascuda en una família humil vinculada al treball del Xúquer, sempre ha reivindicat la lectura com una eina de creixement personal i també com un motor de transformació social.

Des de ben jove manté una relació constant amb l’escriptura. Segons ha explicat en diverses ocasions, escriu pràcticament des de la infantesa, moguda pel plaer de les paraules i per la necessitat d’ordenar emocions, records i històries. Amb els anys, aquella inclinació primerenca s’ha convertit en una pràctica sostinguda, discreta però tenaç, alimentada per la lectura, l’observació del món i el desig de contar.

Trajectòria literària

La seua trajectòria literària ha anat consolidant-se a través de diversos reconeixements. Entre els més destacats hi ha el Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent, així com el Premi Lletraferit, aconseguit amb la novel·la ‘Ai, Mília’. També ha estat guardonada en certàmens literaris que posen en valor la veu de les dones i la seua aportació a la creació literària.

En la seua narrativa apareixen sovint temes vinculats a la memòria, la dignitat i la resistència davant les injustícies. Un exemple és ‘Veladures’, una història ambientada en els primers anys de la guerra del 1936 que combina amor, venjança i denúncia social, i que situa al centre la valentia d’una dona i d’una comunitat que es resisteix a ser silenciada.

Amb una escriptura que naix del gaudi i de la fidelitat a les paraules, Magda Añón continua defensant la literatura com un espai de llibertat, de memòria i de conversa amb el món.

