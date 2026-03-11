Parlem de... Magda Añón
Una mirada literària arrelada al Xúquer
Fundació Bromera
Magda Añón (Alginet, 1961) és escriptora i professora de Secundària ja jubilada, una veu que ha anat trobant el seu espai en la narrativa valenciana des d’una mirada arrelada al territori i a la memòria col·lectiva. Nascuda en una família humil vinculada al treball del Xúquer, sempre ha reivindicat la lectura com una eina de creixement personal i també com un motor de transformació social.
Des de ben jove manté una relació constant amb l’escriptura. Segons ha explicat en diverses ocasions, escriu pràcticament des de la infantesa, moguda pel plaer de les paraules i per la necessitat d’ordenar emocions, records i històries. Amb els anys, aquella inclinació primerenca s’ha convertit en una pràctica sostinguda, discreta però tenaç, alimentada per la lectura, l’observació del món i el desig de contar.
Trajectòria literària
La seua trajectòria literària ha anat consolidant-se a través de diversos reconeixements. Entre els més destacats hi ha el Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent, així com el Premi Lletraferit, aconseguit amb la novel·la ‘Ai, Mília’. També ha estat guardonada en certàmens literaris que posen en valor la veu de les dones i la seua aportació a la creació literària.
En la seua narrativa apareixen sovint temes vinculats a la memòria, la dignitat i la resistència davant les injustícies. Un exemple és ‘Veladures’, una història ambientada en els primers anys de la guerra del 1936 que combina amor, venjança i denúncia social, i que situa al centre la valentia d’una dona i d’una comunitat que es resisteix a ser silenciada.
Amb una escriptura que naix del gaudi i de la fidelitat a les paraules, Magda Añón continua defensant la literatura com un espai de llibertat, de memòria i de conversa amb el món.
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València
- Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo