Quan la conversa dona profunditat i sentit a la lectura
Parlar del que es llig ajuda l’alumnat a comprendre millor i a construir una relació més emocional, crítica i social amb els llibres
Fundació Bromera
Llegir no és només un acte individual; és també una porta oberta a la conversa. Quan l’alumnat parla del que ha llegit, quan verbalitza idees, emocions o dubtes, el text s’expandeix i adquireix noves dimensions. Compartir lectures converteix allò que podia quedar-se tancat en la ment en una experiència compartida que genera vincle, reflexió i significat. Sovint donem per fet que la lectura acaba quan es tanca el llibre, però la vertadera comprensió comença quan s’explica, quan es contrasta i quan es posa en paraules allò que cada persona ha interpretat.
La conversa després de llegir és una de les eines més potents per reforçar el pensament narratiu. Quan l’alumnat relata què ha entés, organitza les seues idees, identifica el fil principal, selecciona la informació rellevant i busca la manera més clara d’expressar-la. Aquest procés de manifestarel pensament és fonamental per consolidar estratègies lectores, perquè ajuda a distingir entre informació explícita, implicacions i interpretacions personals.
Component emocional essencial
La conversa també té un component emocional essencial. Quan l’alumnat parla d’un fragment que li ha fet riure, que li ha preocupat o que li ha despertat curiositat, està reconeixent les pròpies emocions i integrant-les en l’experiència lectora. Aquesta part és especialment valuosa per a aquell alumnat que necessita reforçar la regulació emocional o que tendeix a desvincular-se de la lectura quan no troba connexió afectiva amb el text. Parlar del que es llig converteix la lectura en un espai segur on expressar-se, escoltar i construir un significat conjunt, reduint la sensació que llegir és una activitat solitària o obligatòria.
En l’àmbit escolar, les converses lectores generen comunitat i fomenten el respecte per les interpretacions diverses. Quan es crea un temps de diàleg, l’alumnat descobreix que no existeix una única manera d’entendre un text: cada mirada aporta matisos i possibilitats que enriqueixen la comprensió col·lectiva. A més, la conversa fomenta l’escolta activa, la capacitat d’argumentar i la flexibilitat cognitiva, tres habilitats essencials no sols per a llegir, sinó per a aprendre en general. Una aula que dialoga sobre les seues lectures és una aula que pensa, que escolta i que construeix coneixement de manera cooperativa.
Un pont entre lectura i escriptura
La conversa també pot ser un pont potent entre lectura i escriptura. Quan l’alumnat parla del que ha llegit, està produint un discurs propi que després pot traslladar a l’escrit. Un comentari oral pot convertir-se en una opinió breu, en un resum coherent o en una reflexió més extensa. D’aquesta manera, la lectura alimenta la paraula, i la paraula prepara el camí per a l’escriptura. Aquest cercle virtuós és un dels pilars del desenvolupament literari i lingüístic.
A casa, parlar sobre el que es llig és una manera excel·lent de reforçar el vincle familiar i d’afavorir el gust per la lectura. No cal preparar preguntes complexes ni convertir la conversa en una avaluació. Simplement compartir què ha agradat, què ha sorprés o quina escena ha resultat més suggeridora ja és suficient per activar aquest diàleg natural. Quan l’alumnat percep que els seus punts de vista són escoltats, creix l’autoestima i quan escolta la interpretació d’una altra persona, descobreix que la lectura és infinita, que cada ment hi projecta una història diferent i que compartir-la multiplica l’experiència.
En definitiva, la lectura no acaba amb l’última línia, continua en la conversa que la segueix. Quan un text es fa paraula, quan es comparteix i es discuteix, es transforma en experiència viva. Per això, promoure converses lectores, tant a l’aula com a casa, és una manera d’educar la comprensió, el pensament crític i les emocions.
