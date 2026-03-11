L’Énova romana... quan el llibre és el territori
Els itineraris didàctics són un dels pilars formatius del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire) de Xàtiva, on tenen clar que el territori és un recurs pedagògic de primer ordre
La seua nova proposta és una ruta pel llegat romà de l’Énova adaptable tant a Primària com Secundària.
Els itineraris didàctics són "una proposta formativa innovadora i profundament vivencial, concebuda per establir un vincle real entre educació i territori", explica Elisa Lluch, assessora del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire) de Xàtiva, coordinadora de l’acció formativa ‘Itinerari didàctic: el llegat romà de l’Énova com a recurs educatiu’ organitzada pel Cefire de la capital de la Costera amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Énova i en la qual també participa el catedràtic d’institut i actualment professor de la Universitat de València (UV), el doctor en Filologia Clàssica, Esteban Berchez.
Els itineraris didàctics han sigut, des dels seus inicis, un dels pilars formatius del Cefire de Xàtiva que dirigix Antonio Pérez. Des de fa anys, esta línia de treball ha permés organitzar propostes que abracen àmbits tan diversos com la sostenibilitat, l’arquitectura, l’art o el patrimoni cultural i natural, al mateix temps que recorren espais tan emblemàtics com Xàtiva, la serra de Mariola, la Font Roja... i, ara l’Énova.
Un recurs pedagògic de primer ordre
La proposta, detalla Elisa Lluch, "partix de la idea que el territori és un recurs pedagògic de primer ordre, capaç de despertar la curiositat, estimular el pensament crític, enriquir les pràctiques d’aula i impulsar el treball col·laboratiu". "La seua dimensió innovadora residix en l’evolució constant de temàtiques i adaptacions curriculars, sempre pensades per atendre les necessitats del professorat de diferents matèries i nivells", afig l’assessora. "El seu caràcter vivencial es manifesta en un aprenentatge que es desenvolupa ‘in situ’, a través de l’observació directa, l’anàlisi i el debat, amb metodologies pràctiques que situen el professorat i també l’alumnat com a protagonistes actius del procés formatiu", subratlla.
Este curs semipresencial de 10 hores va arrancar el dissabte 21 de febrer amb un itinerari didàctic pel passat romà de l’Énova en el qual 30 docents de Primària i Secundària, de diferents matèries, van conéixer de primera mà el patrimoni i el potencial didàctic d’este poble de la Ribera Alta. El recorregut, segons detalla Lluch, "buscava, en primer lloc, explorar el patrimoni de la zona a partir de disciplines vàries, com ara arqueologia, epigrafia, literatura i, fins i tot, etimologia i mitologia, així com de tallers manipulatius de numismàtica i mosaics, que es poden fer a l’aula amb l’alumnat". "En segon lloc, es proporcionaren orientacions per crear recorreguts que afavoriren la valoració del patrimoni romà local", descriu l’especialista del Cefire xativí.
L’itinerari de l’Énova, per la quantitat, varietat i qualitat de restes d’època romana que allotja el seu terme municipal, és una bona mostra del potencial pedagògic que oferix esta ferramenta didàctica.
Propostes per fer a l'aula
La ruta es va iniciar a la plaça de l’Ajuntament, on tots els participants van rebre un passaport cultural (‘Tessera itineris’) amb propostes d’activitats per fer al llarg del matí i que poden utilitzar per a les seues classes. Este recorregut va tindre diferents parades. L’església de la Verge de Gràcia, en la façana de la qual es troben dos epitafis que ens donen pistes de la família que va viure a la Vil·la Cornèlius. El mural, situat als afores del poble, de l’il·lustrador alzireny Toni Espinar, posa rostres als membres d’esta família, anomenada Iuniana, testimoniats epigràficament.
La Vil·la Cornèlius, que va ser descoberta l’any 2003, arran de les obres de condicionament de les vies del tren, "no es pot visitar actualment perquè està en procés de restauració i a l’espera d’una inversió per tal de donar-li valor a este extraordinari jaciment arqueològic", detalla Lluch. Els docents també visitaren l’anomenada pedrera dels Quatre Camins, la millor conservada en la Comunitat Valenciana, que "abastia de marbre a tota la regió, fins i tot, se sap que algunes pedres del pòrtic romànic de la Seu de València van ser tretes d’allí", relata la coordinadora del curs.
Un altre punt de molt d’interés que, per temps, no es va poder visitar són les carrilades iberoromanes connectades amb la Via Augusta, que conserven excavada sobre el paviment la petjada de les rodes dels carruatges carregats de pedra. Uns 6,5 quilòmetres en total de recorregut d’anada i tornada, il·lustrats amb explicacions i amenitzats amb interessants i productives converses i reflexions.
"Connectar teoria amb realitat"
"Ha sigut una experiència molt educativa i enriquidora — escriu una de les docents participants en l’enquesta de valoració —, que m’han permés comprendre millor l’entorn, conéixer la forma de vida d’altres cultures i apreciar l’evolució de paraules llatines i gregues que encara utilitzem hui en dia. Un itinerari amb activitats fàcilment aplicables a l’aula, i que ajuden a connectar la teoria amb la realitat d’una manera motivadora i significativa".
Molt conscienciat de la importància de l’empremta de la cultura romana en l’Énova, segons explica l’alcalde, Tomàs Giner, "des de l’ajuntament volem crear un museu amb gran part de les troballes arqueològiques així com continuar amb la Fira Iuniana, que ja va per la seua sisena edició i on tot el poble s’implica per recrear el món antic".
