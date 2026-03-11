Tres instituts valencians envien un missatge a l’espai exterior
Els IES La Patacona d'Alboraia, Matemàtic Vicent Caselles de Gata i la secció de l'IES Josep Iborra a Xaló guanyen el concurs estatal ‘Telegrama a un planeta’ que impulsen l’Observatori de la Universitat de València i l’Agència Espacial Europea
Tres centres de Secundària de la Comunitat Valenciana han fet història en guanyar el concurs d’abast nacional ‘Telegrama a un planeta’, una proposta conjunta de les iniciatives educatives de l’Agència Espacial Europea (ESA) i l’Observatori Astronòmic de la Universitat de València (OAUV), que són respectivament el programa CESAR i l'Aula del Cel. Els centres guardonats són l’IES La Patacona d’Alboraia, la secció de l’IES Josep Iborra a Xaló i l’IES Matemàtic Vicent Caselles de Gata de Gorgos. El passat dimecres 4 de març, un grup de nou alumnes —tres per cada institut— juntament amb els seus docents, es van desplaçar al Centre d’Astronomia Espacial de l’ESA (ESAC) a Villanueva de la Cañada (Madrid). Allà van poder conéixer les instal·lacions i enviar personalment per ràdio el seu missatge cap a un altre sistema solar amb planetes potencialment habitables.
El concurs està vinculat a CESAR (Cooperation through Education in Science and Astronomy Research), la iniciativa educativa desenrrotllada per l’ESA, l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA) i l'Enginyeria de Sistemes per a la Defensa d'Espanya (Isdefe). Un dels objectius de CESAR és acostar als centres escolars de Secundària el programa SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence), llançat als anys 70 del passat segle amb la finalitat de cercar possibles senyals de vida intel·ligent fora de la Terra.
Un repte de creativitat i rigor científic
A més d’acostar la ciència a la comunitat educativa, el concurs plantejava a l’alumnat un repte de creativitat i rigor científic: dissenyar un pictograma de 73 × 73 píxels, exclusivament en blanc i negre, capaç de transmetre informació fonamental sobre la humanitat a una possible civilització alienígena. A més del disseny gràfic, els estudiants van redactar una memòria explicativa per justificar el significat del seu missatge.
Destinació: el planeta GJ 1002 b, a 16 anys llum
Els pictogrames seleccionats foren enviats des de l’ESAC, a través de les antenes de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA), cap al planeta GJ 1002 b, situat a la constel·lació de la Balena (Cetus), a una distància de 16 anys llum de la Terra. Els joves científics hauran de tindre paciència: en cas que hi haguera una resposta, esta no arribaria fins d’ací a 32 anys. Amb tot, l’enviament per ràdio és el mètode més ràpid possible, ja que a una sonda com la ‘Voyager’ li costaria 279.000 anys recórrer esta distància.
Els alumnes que han participat en esta fita espacial són: Inés, Aina i Carla, de l’institut de Xaló; Laia, Anabel i Alejandro, de l’IES d’Alboraia; i Elsa, Llum i Eva, de l’institut de Gata de Gorgos. Este reconeixement no sols destaca la creativitat i el treball en equip de l’alumnat, sinó també el compromís dels centres educatius valencians amb projectes innovadors que fomenten la curiositat i el pensament crític.
L'evolució de la vida segons l'alumnat de Xaló
Les alumnes Inés, Aina i Carla, de 2n d'ESO de la Secció de l’IES Josep Iborra a Xaló, han creat un pictograma sobre l'evolució de la vida. L’obra descriu des de la formació de la Terra fins a l'actualitat, incloent-hi els dinosaures i el procés d'evolució humana. El treball subratlla la diversitat i inclusió de persones amb discapacitat i alerta sobre l'impacte de la contaminació i la conservació del medi ambient.
Des de l'àtom de carboni fins al sistema solar al missatge dels joves d'Alboraia
Laia, Anabel i Alejandro, alumnes de 4t d’ESO de l’IES La Patacona d’Alboraia, han dissenyat un pictograma que busca transmetre de forma senzilla les bases de la vida i l'entorn humà a una possible civilització extraterrestre. Mitjançant símbols universals, el missatge inclou des de l'àtom de carboni fins al sistema solar, representant la nostra evolució i lògica humana mitjançant fractals com la T-quadrada i l'ús de codi binari.
Una metàfora de la vida des de Gata
Elsa, Llum i Eva, alumnes de 2n Batxillerat de Gata, han dissenyat un pictograma simbòlic. L'obra és un arbre on el tronc representa l'ADN, base de la humanitat. Les branques contenen valors com la pau, l'amor i el coneixement.
Símbols com el triangle o les línies paral·leles evoquen conceptes com la llar i la igualtat. Esta proposta és una poderosa metàfora visual sobre la unitat i la connexió que ens fa humans.
