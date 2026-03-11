Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cancelaciones FallasFallero infantil BenimàmetTiempo FallasTransporte FallasTienda 9 MercadonaResultados MercadonaSalarios MercadonaDiscriminación Paterna
instagramlinkedin

Està desenfocada la nostra mirada cap a l’FP?

No es tracta de convéncer sobre la idoneïtat de la Formació Professional, sinó de contemplar-la des d’una perspectiva renovada. El problema no és de resultats, l’FP creix i es consolida; el verdader desafiament residix en el relat que encara es construïx al voltant d’ella

Dos alumnes d'FP a les proves de l'olimpíada de Formació Professional Skills Comunitat Valenciana.

Dos alumnes d'FP a les proves de l'olimpíada de Formació Professional Skills Comunitat Valenciana. / José Manuel López

María Gómez

María Gómez

València

La Formació Professional a Espanya (d’ara en avant, FP) ha experimentat una profunda transformació en els últims anys. El marc normatiu actual l’ha convertida en un sistema modern, flexible i plenament connectat amb el teixit empresarial. Ha deixat de ser una alternativa secundària per a convertir-se en una opció formativa sòlida i amb alta ocupabilitat.

No obstant això, malgrat les reformes legislatives i als discursos institucionals, continua pendent canviar la percepció d’una part important de la societat que jutja amb desconfiança este itinerari. No sempre és rebuig; moltes vegades és desconeixement o una mirada desenfocada, ancorada en un temps en el qual l’FP responia a una altra realitat.

Ja no és una opció minoritària

Hui ja no és una opció minoritària. El seu creixement es manté de forma sostinguda i supera el milió d’estudiants. Ja hi ha més joves cursant FP que Batxillerat.

Una de les pors més esteses en les famílies és que amb eixa elecció es tanquen les portes a la universitat. Les dades ho desmentixen. Més de la mitat de l’alumnat que finalitza un Grau Mitjà fa un Grau Superior i quasi un de cada quatre titulats superiors accedix a estudis universitaris. L’FP no tanca portes, només és un itinerari diferent i permeable.

També es qüestiona si l’FP oferix eixides reals. Les dades oficials mostren taxes d’inserció elevades i un accés ràpid a l’ocupació, especialment en FP Dual. Un percentatge alt dels titulats de Grau Superior està treballant a l’any de finalitzar els seus estudis.

El contrast amb Europa ajuda a entendre que el debat no és únicament educatiu, sinó també cultural. En països com Alemanya, Suïssa o Països Baixos —referents en competitivitat i baixes taxes de desocupació juvenil— l’FP és la via majoritària després de l’educació obligatòria i peça clau del sistema productiu. No es percep com una opció de segona i és triada per joves d’entorns diversos.

Valoracions negatives i prejuís

Al nostre país la situació és diferent. El ‘Barómetro de la FP 2026’ reflectix que les valoracions negatives i els prejuís es concentren en l’entorn adult i familiar, on persistix un recel lligat al prestigi.

Interpretem la realitat des de les nostres pròpies vivències i des del context en el qual vam créixer, la qual cosa condiciona la nostra mirada. No es tracta de convéncer sobre la idoneïtat d’esta opció, sinó de contemplar-la des d’una perspectiva renovada. El problema no és de resultats, l’FP creix i es consolida; el verdader desafiament residix en el relat que encara es construïx al voltant d’ella.

En els pròxims dies molts centres obriran les portes per a mostrar què significa realment estudiar un cicle formatiu. Prepararem aules i tallers amb il·lusió i els acompanyarem en eixe primer contacte, fonamental per a afrontar amb confiança el pas que donaran. Convidem a les famílies a què acudisquen, pregunten i s’interessen, perquè conéixer la realitat actual d’esta via formativa ajuda a dissipar moltes pors.

Noticias relacionadas y más

Vull acabar amb una convicció fruit de més de vint anys d’experiència a les aules. La gent jove arriba a l’FP sense prejuís; la seua major inquietud no és l’itinerari triat, sinó la possibilitat de no estar a l’altura de les expectatives. Quan una família és capaç de deixar a un costat els seus propis temors i donar suport a la decisió del seu fill o filla, tot es torna més senzill. El suport familiar no garantix l’èxit —en cap etapa formativa ho fa—, però sí que incrementa de manera decisiva les possibilitats d’aconseguir-lo. No és imprescindible considerar l’FP com el millor camí; n’hi ha prou que decidisquen recórrer-lo al seu costat.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
  3. Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
  4. Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
  5. Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios
  6. Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
  7. Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València
  8. Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo

El PSPV de Nàquera denuncia el bloqueo de sus redes sociales por parte del Vox tras criticar un pleno

El PSPV de Nàquera denuncia el bloqueo de sus redes sociales por parte del Vox tras criticar un pleno

La mitad de las madres de familia numerosa no trabajan (fuera de casa)

La mitad de las madres de familia numerosa no trabajan (fuera de casa)

La crisis de los trenes por Fallas provoca un cisma entre las tres administraciones

La crisis de los trenes por Fallas provoca un cisma entre las tres administraciones

Carolina Pérez, primera presidenta de las Fallas de Tavernes de la Valldigna: "Espero que mi decisión anime a más mujeres a presentarse a la presidencia"

Carolina Pérez, primera presidenta de las Fallas de Tavernes de la Valldigna: "Espero que mi decisión anime a más mujeres a presentarse a la presidencia"

La Fiscalía apunta a las llamadas de Pradas a Mazón y los 'wasaps' de su jefe de gabinete como las claves para la investigación

La Fiscalía apunta a las llamadas de Pradas a Mazón y los 'wasaps' de su jefe de gabinete como las claves para la investigación

Una promotora valenciana vende vivienda protegida desde 135.000 euros y tiene lista de espera

Una promotora valenciana vende vivienda protegida desde 135.000 euros y tiene lista de espera

Subastan una montaña de Bocairent junto a un templo del siglo XVI

Subastan una montaña de Bocairent junto a un templo del siglo XVI

Fernando Ballesteros, el valenciano que investiga el "agujero negro de la biología", segundo español premiado por la Academia de Ciencias de EEUU

Fernando Ballesteros, el valenciano que investiga el "agujero negro de la biología", segundo español premiado por la Academia de Ciencias de EEUU
Tracking Pixel Contents