L’educació en igualtat com a motor del canvi

El CEIP Jesús de València va celebrar el 8 de març aportant al seu alumnat referents femenins per a somniar

El treball de la classe de 3r de Primària del CEIP Jesús de València davant el 8 de març. / CEIP Jesús

Rafel Montaner

València

El passat 8 de març no va ser un dia qualsevol al calendari escolar del CEIP Jesús de València. Per a esta escola, el Dia Internacional de la Dona suposa una fita clau per a treballar en les aules valors fonamentals com la igualtat i el respecte. D’esta manera, el col·legi contribuïx directament al desenvolupament de competències clau com la competència social i cívica, l’educació en valors i la promoció d’una convivència positiva. L’objectiu és que estos aprenentatges no es queden en la teoria, sinó que passen a formar part de la identitat de l’alumnat.

Des de la direcció i l’equip docent del CEIP Jesús es considera "importantíssim" abordar este tema a l’aula des de la infància. Esta tasca permet sensibilitzar els xiquets i xiquetes sobre la importància de reconéixer els drets de les dones, visibilitzar les seues grans aportacions al llarg de la història i promoure la igualtat des d’edats primerenques. A través de les diverses activitats dutes a terme, el centre pretén eliminar els estereotips de gènere i fomentar una convivència basada en l’equitat i l’empatia entre iguals.

Murals de dones referents fets per l'alumnat del CEIP Jesús de València. / CEIP Jesús

Altaveu de dones referents

Les parets i els corredors de l’escola es convertiren en un altaveu de dones referents en l’actualitat. L’alumnat realitzà una sèrie de cartells sobre dones feministes rellevants que servixen d’exemple real per al seu futur. Entre les figures analitzades trobem a Sara García Alonso, reconeguda per ser la primera dona espanyola que anirà a l’espai i per la seua labor científica buscant una cura per al càncer, un perfil que "servix de model per a moltes xiquetes". També es destacà l’actriu Alba Flores, valorada per defensar activament la igualtat de la dona, o Inés Hernand, comunicadora, advocada i presentadora que destaca pel seu paper ferm en la defensa dels drets de les dones. L’expressió artística estigué representada per la figura de la valenciana Paula Bonet, il·lustradora i artista feminista de qui l’alumnat destaca la seua creativitat.

Noticias relacionadas y más

Dones inspiradores per a que l'alumnat del CEIP Jesús de València puga somniar què vol ser de major. / CEIP Jesús

‘Què vull i puc ser de major’

Estes propostes es complementaren amb reflexions més íntimes i personals, com el projecte ‘què vull i puc ser de major’, o la identificació de les dones importants dins de la mateixa família. Són activitats senzilles però molt significatives, dissenyades expressament per a evitar una celebració merament vistosa que no deixe empremta. Amb xicotets gestos i un treball constant, el CEIP Jesús ajuda a formar persones més conscients, respectuoses i compromeses amb la construcció d’una societat millor i més justa, on la igualtat siga una realitat per a tots i totes.

