El color de les falles escolars

El geni de Gaudí inspirà al CEIP Les Arts de València, mentre que l'IES Cid de València plantà una falla pel dret a l'habitatge i l'universis 'Jumanji' atrapà al CEIP Ausiàs March d'Aldaia

Detall de la falla escolar que l'alumnat del CEIP Les Arts de València ha dedicat a Gaudí. / CEIP Les Arts

Rafel Montaner

València

El CEIP les Arts de València commemora el centenari de la mort d’Antoni Gaudí amb un projecte interdisciplinari que ha implicat tota l’escola. L’alumnat ha explorat el modernisme mitjançant murals, rutes per València i diversos treballs manuals.

Alumnes del CEIP Les Arts de València disfressats de trencadís junt amb el seu mestre, Dídac Botella. / CEIP Les Arts

El moment culminant ha estat la falla escolar, amb ‘ninots’ que reten homenatge al geni creatiu de l’autor. Amb esta iniciativa l’escola demostra que el llegat de Gaudí continua sent una font d’inspiració per a les noves generacions.

La falla d'enguany del CEIP Les Arts de València ha estat dedicada a Gaudí. / CEIP Les Arts

Una falla pel dret a l'habitatge a València

L’IES Cid de València dedica la seua falla al dret a l’habitatge com a projecte educatiu. L’alumnat critica que «l'especulació i el turisme a València han disparat els preus, generant pobresa, gentrificació i trencant el teixit veïnal».

Professorat de l'IES Cid de València, junt amb la falla que el centre va plantar per reivindicar el dret a l'habitatge. / IES El Cid

Una crisi, denuncien, que afecta «especialment l’alumnat i les persones migrades». Amb la falla defenen «la funció social de l’escola com a motor de canvi social i la lluita pels drets humans».

Un detall de la falla de l'IES Cid de València. / IES Cid

'Jumanji' encanta a Aldaia

La espectacular falla que el CEIP Ausiàs March d'Aldaia ha dedicat a 'Jumanji'. / CEIP Ausiàs March

L’univers ‘Jumanji’ ha conquerit a l’alumnat del CEIP Ausiàs March d’Aldaia . Els xiquets i xiquetes, junt amb el professorat i les famílies, han superat tots els reptes per construir una espectacular falla plena d’animals salvatges per reviure la història de l’Alan Parrish, un xiquet atrapat durant 26 anys dins un joc de taula màgic en el que quan dos germans tornen a jugar-hi, l’alliberen accidentalment, deslligant perills de la selva al món real. En esta ocasió, més que perills han lliurat diversió a mansalva.

