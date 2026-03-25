El color de les falles escolars
El geni de Gaudí inspirà al CEIP Les Arts de València, mentre que l'IES Cid de València plantà una falla pel dret a l'habitatge i l'universis 'Jumanji' atrapà al CEIP Ausiàs March d'Aldaia
El CEIP les Arts de València commemora el centenari de la mort d’Antoni Gaudí amb un projecte interdisciplinari que ha implicat tota l’escola. L’alumnat ha explorat el modernisme mitjançant murals, rutes per València i diversos treballs manuals.
El moment culminant ha estat la falla escolar, amb ‘ninots’ que reten homenatge al geni creatiu de l’autor. Amb esta iniciativa l’escola demostra que el llegat de Gaudí continua sent una font d’inspiració per a les noves generacions.
Una falla pel dret a l'habitatge a València
L’IES Cid de València dedica la seua falla al dret a l’habitatge com a projecte educatiu. L’alumnat critica que «l'especulació i el turisme a València han disparat els preus, generant pobresa, gentrificació i trencant el teixit veïnal».
Una crisi, denuncien, que afecta «especialment l’alumnat i les persones migrades». Amb la falla defenen «la funció social de l’escola com a motor de canvi social i la lluita pels drets humans».
'Jumanji' encanta a Aldaia
L’univers ‘Jumanji’ ha conquerit a l’alumnat del CEIP Ausiàs March d’Aldaia . Els xiquets i xiquetes, junt amb el professorat i les famílies, han superat tots els reptes per construir una espectacular falla plena d’animals salvatges per reviure la història de l’Alan Parrish, un xiquet atrapat durant 26 anys dins un joc de taula màgic en el que quan dos germans tornen a jugar-hi, l’alliberen accidentalment, deslligant perills de la selva al món real. En esta ocasió, més que perills han lliurat diversió a mansalva.
