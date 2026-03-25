La Fundació Bromera llança el cartell del mes del llibre
Distribueix milers de pòsters de ‘Llegir per a ser lliures’ en els quals convida escoles, biblioteques i llibreries a celebrar el 2 i el 23 d’abril
Fundació Bromera
Cada primavera, quan el calendari s’acosta a l’abril, el món del llibre torna a alçar la veu amb una celebració compartida: la de la lectura com a espai de trobada, imaginació i llibertat. Amb aquest esperit, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha posat en marxa, un any més, la seua campanya per a commemorar el 2 d’abril, Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, i el 23 d’abril, Dia Internacional del Llibre i dels Drets d’Autoria.
‘Llegir per a ser lliures’
Amb el lema ‘Llegir per a ser lliures’, la Fundació vol recordar que els llibres són molt més que objectes de paper: són portes obertes al pensament crític, a la creativitat i al coneixement. Llegir ens permet explorar altres vides, altres èpoques i altres idees; ens ajuda a comprendre el món que habitem i, sobretot, ens dona les eines per a transformar-lo. En un temps en què la informació circula amb rapidesa vertiginosa, la lectura continua sent un refugi pausat i una escola de llibertat interior.
Com cada any, la Fundació Bromera ha fet arribar milers de cartells a centres educatius, biblioteques i llibreries de la Comunitat Valenciana perquè aquests espais, autèntics temples del saber quotidià, s’òmpliguen d’un missatge compartit: el de la importància de llegir. El cartell d’aquesta edició ha sigut creat per la il·lustradora valenciana Alba López, que ha concebut una imatge evocadora i plena de simbolisme, capaç de convidar a la lectura amb una mirada fresca i suggeridora. La seua proposta visual apel·la directament a la imaginació i recorda que cada llibre és una finestra oberta a la llibertat.
750 aniversari de Jaume I
La campanya d’enguany té també una dimensió especial vinculada a la memòria històrica i cultural. Coincidint amb el 750 aniversari del naixement del rei Jaume I, la Fundació Bromera anima centres educatius, biblioteques i llibreries a aprofitar aquesta efemèride per a acostar la figura del monarca a les noves generacions. Jaume I, protagonista d’una etapa decisiva de la nostra història, forma part del relat col·lectiu que ha contribuït a configurar la identitat cultural i lingüística del nostre territori. Recordar-lo és també una manera de reivindicar el valor de la història i del patrimoni compartit.
Amb aquesta iniciativa, la Fundació Bromera continua treballant per a consolidar una xarxa de comunitats lectores actives i compromeses. El cartell, visible en aules, biblioteques i aparadors de llibreries, actua com una llavor que convida a iniciar converses, lectures compartides i activitats al voltant dels llibres. Perquè, en el fons, llegir és un gest íntim però també col·lectiu: cada lector forma part d’una cadena invisible que travessa generacions.
La campanya es completa amb diverses propostes i recursos que la Fundació Bromera comparteix a través dels seus canals digitals i xarxes socials, amb l’objectiu d’ajudar docents, famílies, bibliotecaris i llibreters a celebrar aquestes dates tan significatives per al món del llibre. En definitiva, amb el lema ‘Llegir per a ser lliures’, la Fundació Bromera torna a recordar-nos una veritat antiga i sempre vigent: que entre les pàgines d’un llibre s’amaga una de les formes més poderoses de llibertat. Una llibertat que creix cada vegada que algú obri un llibre i deixa que les paraules li il·luminen el camí.
