La Fundació Bromera llança el cartell del mes del llibre

Distribueix milers de pòsters de ‘Llegir per a ser lliures’ en els quals convida escoles, biblioteques i llibreries a celebrar el 2 i el 23 d’abril

El cartell d’aquesta edició ha sigut creat per la il·lustradora valenciana Alba López. / Fundació Bromera

Fundació Bromera

València

Cada primavera, quan el calendari s’acosta a l’abril, el món del llibre torna a alçar la veu amb una celebració compartida: la de la lectura com a espai de trobada, imaginació i llibertat. Amb aquest esperit, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha posat en marxa, un any més, la seua campanya per a commemorar el 2 d’abril, Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, i el 23 d’abril, Dia Internacional del Llibre i dels Drets d’Autoria.

‘Llegir per a ser lliures’

Amb el lema ‘Llegir per a ser lliures’, la Fundació vol recordar que els llibres són molt més que objectes de paper: són portes obertes al pensament crític, a la creativitat i al coneixement. Llegir ens permet explorar altres vides, altres èpoques i altres idees; ens ajuda a comprendre el món que habitem i, sobretot, ens dona les eines per a transformar-lo. En un temps en què la informació circula amb rapidesa vertiginosa, la lectura continua sent un refugi pausat i una escola de llibertat interior.

Com cada any, la Fundació Bromera ha fet arribar milers de cartells a centres educatius, biblioteques i llibreries de la Comunitat Valenciana perquè aquests espais, autèntics temples del saber quotidià, s’òmpliguen d’un missatge compartit: el de la importància de llegir. El cartell d’aquesta edició ha sigut creat per la il·lustradora valenciana Alba López, que ha concebut una imatge evocadora i plena de simbolisme, capaç de convidar a la lectura amb una mirada fresca i suggeridora. La seua proposta visual apel·la directament a la imaginació i recorda que cada llibre és una finestra oberta a la llibertat.

750 aniversari de Jaume I

La campanya d’enguany té també una dimensió especial vinculada a la memòria històrica i cultural. Coincidint amb el 750 aniversari del naixement del rei Jaume I, la Fundació Bromera anima centres educatius, biblioteques i llibreries a aprofitar aquesta efemèride per a acostar la figura del monarca a les noves generacions. Jaume I, protagonista d’una etapa decisiva de la nostra història, forma part del relat col·lectiu que ha contribuït a configurar la identitat cultural i lingüística del nostre territori. Recordar-lo és també una manera de reivindicar el valor de la història i del patrimoni compartit.

El cartell complet d'enguany, obra de la il·lustradora valenciana Alba López. / Fundació Bromera

Amb aquesta iniciativa, la Fundació Bromera continua treballant per a consolidar una xarxa de comunitats lectores actives i compromeses. El cartell, visible en aules, biblioteques i aparadors de llibreries, actua com una llavor que convida a iniciar converses, lectures compartides i activitats al voltant dels llibres. Perquè, en el fons, llegir és un gest íntim però també col·lectiu: cada lector forma part d’una cadena invisible que travessa generacions.

La campanya es completa amb diverses propostes i recursos que la Fundació Bromera comparteix a través dels seus canals digitals i xarxes socials, amb l’objectiu d’ajudar docents, famílies, bibliotecaris i llibreters a celebrar aquestes dates tan significatives per al món del llibre. En definitiva, amb el lema ‘Llegir per a ser lliures’, la Fundació Bromera torna a recordar-nos una veritat antiga i sempre vigent: que entre les pàgines d’un llibre s’amaga una de les formes més poderoses de llibertat. Una llibertat que creix cada vegada que algú obri un llibre i deixa que les paraules li il·luminen el camí.

  1. El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
  2. El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
  3. El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
  4. Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
  5. Decathlon inaugura una nueva tienda en València con 250 tarjetas regalo
  6. ¿Por qué llevaba María José Catalá una banda amarilla en la Ofrenda?
  7. El paso atrás que salvó a Carlos Mazón de ser investigado en la causa de la dana de València
  8. Colas kilométricas en las carreteras valencianas: la V-30 es la más afectada con 19 kilómetros de retenciones

Fallece un vecino de Llíber que sufrió un infarto tras demorarse la ambulancia del SAMU al carecer de tablet de geolocalización

Fallece un vecino de Llíber que sufrió un infarto tras demorarse la ambulancia del SAMU al carecer de tablet de geolocalización

Sean Penn, un rebelde con causas

Sean Penn, un rebelde con causas

Un proyecto para duplicar la fábrica de Eurocebollas en Alzira generará 200 nuevos empleos

Una urbanización desata la última polémica política en Gilet

Una urbanización desata la última polémica política en Gilet

Marzà reclama en Bruselas garantías ambientales ante el corredor de hidrógeno que atravesará la Vall d’Albaida y la Costera

Marzà reclama en Bruselas garantías ambientales ante el corredor de hidrógeno que atravesará la Vall d’Albaida y la Costera

El nuevo alcalde de Benifairó de les Valls llama a la "responsabilidad compartida"

El nuevo alcalde de Benifairó de les Valls llama a la "responsabilidad compartida"

El Supremo da otro giro a la millonaria controversia por la desaladora de Sagunt

El Supremo da otro giro a la millonaria controversia por la desaladora de Sagunt

El IES Francesc Gil de Canals llora la muerte de su exdirector Daniel Santos: "Su legado va mucho más allá de las aulas"

El IES Francesc Gil de Canals llora la muerte de su exdirector Daniel Santos: "Su legado va mucho más allá de las aulas"
