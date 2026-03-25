Parlem de... Joan Francesc Mira
Escriptor, assagista i mestre de la paraula
Fundació Bromera
Joan Francesc Mira (València, 1939) és escriptor, antropòleg i traductor, una de les figures intel·lectuals més sòlides i influents de la literatura contemporània en valencià. La seua trajectòria, extensa i rigorosa, combina la creació literària amb el pensament crític, la docència universitària i un compromís constant amb la cultura i la llengua.
Format entre València i Roma, i amb experiències acadèmiques a Europa i als Estats Units, Mira ha desenvolupat una obra que naix del coneixement profund del món i del territori. La seua mirada, lúcida i exigent, transita amb naturalitat entre l’assaig, la narrativa i la traducció, sempre amb una voluntat clara d’entendre i explicar la realitat que ens envolta.
Referent imprescindible
Com a narrador, ha construït una obra ambiciosa i reconeguda, amb títols com Els treballs perduts, Borja Papa, Purgatori o El professor d’història, on la reflexió moral i filosòfica conviu amb una gran capacitat narrativa. Paral·lelament, els seus assajos, com Crítica de la nació pura o Sobre la nació dels valencians, han esdevingut referents imprescindibles per a reflexionar sobre la identitat, la cultura i la societat valenciana contemporània amb profunditat i esperit crític.
La seua tasca com a traductor és també fonamental, amb versions de grans clàssics com la Divina Comèdia o els Evangelis, que acosten al lector actual textos essencials amb una llengua clara, precisa i viva. Guardonat amb alguns dels premis més importants de les nostres lletres, la seua obra representa una manera d’entendre la literatura com a pensament, memòria i consciència col·lectiva. Una veu que interroga el present sense renunciar a les arrels, i que manté viu el diàleg entre tradició i modernitat.
La seua prosa, densa i clara, connecta generacions i obri camins de lectura. Mira, persevera en una escriptura exigent i lúcida, que dialoga amb la tradició i assumeix el present amb coratge i ironia.
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Decathlon inaugura una nueva tienda en València con 250 tarjetas regalo
- ¿Por qué llevaba María José Catalá una banda amarilla en la Ofrenda?
- El paso atrás que salvó a Carlos Mazón de ser investigado en la causa de la dana de València
- Colas kilométricas en las carreteras valencianas: la V-30 es la más afectada con 19 kilómetros de retenciones