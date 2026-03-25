Es noticia
Parlem de... Joan Francesc Mira

Escriptor, assagista i mestre de la paraula

Joan Francesc Mira en una imatge d'arxiu.

Joan Francesc Mira en una imatge d'arxiu.

Fundació Bromera

Joan Francesc Mira (València, 1939) és escriptor, antropòleg i traductor, una de les figures intel·lectuals més sòlides i influents de la literatura contemporània en valencià. La seua trajectòria, extensa i rigorosa, combina la creació literària amb el pensament crític, la docència universitària i un compromís constant amb la cultura i la llengua.

Format entre València i Roma, i amb experiències acadèmiques a Europa i als Estats Units, Mira ha desenvolupat una obra que naix del coneixement profund del món i del territori. La seua mirada, lúcida i exigent, transita amb naturalitat entre l’assaig, la narrativa i la traducció, sempre amb una voluntat clara d’entendre i explicar la realitat que ens envolta.

Referent imprescindible

Com a narrador, ha construït una obra ambiciosa i reconeguda, amb títols com Els treballs perduts, Borja Papa, Purgatori o El professor d’història, on la reflexió moral i filosòfica conviu amb una gran capacitat narrativa. Paral·lelament, els seus assajos, com Crítica de la nació pura o Sobre la nació dels valencians, han esdevingut referents imprescindibles per a reflexionar sobre la identitat, la cultura i la societat valenciana contemporània amb profunditat i esperit crític.

La seua tasca com a traductor és també fonamental, amb versions de grans clàssics com la Divina Comèdia o els Evangelis, que acosten al lector actual textos essencials amb una llengua clara, precisa i viva. Guardonat amb alguns dels premis més importants de les nostres lletres, la seua obra representa una manera d’entendre la literatura com a pensament, memòria i consciència col·lectiva. Una veu que interroga el present sense renunciar a les arrels, i que manté viu el diàleg entre tradició i modernitat.

La seua prosa, densa i clara, connecta generacions i obri camins de lectura. Mira, persevera en una escriptura exigent i lúcida, que dialoga amb la tradició i assumeix el present amb coratge i ironia.

Fallece un vecino de Llíber que sufrió un infarto tras demorarse la ambulancia del SAMU al carecer de tablet de geolocalización

Sean Penn, un rebelde con causas

Una urbanización desata la última polémica política en Gilet

Marzà reclama en Bruselas garantías ambientales ante el corredor de hidrógeno que atravesará la Vall d’Albaida y la Costera

El nuevo alcalde de Benifairó de les Valls llama a la "responsabilidad compartida"

El Supremo da otro giro a la millonaria controversia por la desaladora de Sagunt

El IES Francesc Gil de Canals llora la muerte de su exdirector Daniel Santos: "Su legado va mucho más allá de las aulas"
Tracking Pixel Contents