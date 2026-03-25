La primavera s’obri pas en l’Oceanogràfic de València
La nova estació en el major aquari d’Europa, amb els seus 110.000 m² de superfície, suposa un espectacle natural i una oportunitat educativa per comprendre millor els cicles biològics mitjançant l’observació directa
Aula
La primavera transforma l’Oceanogràfic de València en un espai on la naturalesa s’expressa amb especial intensitat. El major aquari d’Europa, amb una extensió de 110.000 m2, es consolida en esta època com un dels grans pulmons verds de la ciutat, només per darrere dels Jardins de Vivers. Este enclavament singular combina el seu vessant divulgatiu amb la possibilitat de recórrer un entorn enjardinat que alberga a milers animals i centenars d’espècies vegetals, convertint-se en un lloc idoni per a l’aprenentatge a l’aire lliure.
Amb l’arribada dels dies més llargs i l’increment progressiu de les temperatures, l’Oceanogràfic experimenta una renovació tant en el seu paisatge com en l’activitat de les seues espècies. La primavera es percep en el color i la textura de la vegetació i també en els canvis de comportament de la fauna que acull.
El despertar de la vegetació
Durant les últimes setmanes, el recinte ha iniciat un procés de reactivació natural en el qual milers de plantes, arbustos i arbres recuperen la seua vitalitat després de l’hivern. Este fenomen convertix els espais exteriors de l’Oceanogràfic en un mosaic de tons verds i floracions que evolucionen cada dia.
Entre les espècies més representatives que comencen a brollar destaquen els aurons, tant en la seua varietat japonesa com el liquidàmbar, que aporten matisos cromàtics molt característics. A ells se sumen els xiprers i els papirs, que reforcen la diversitat vegetal del parc.
La floració també adquirix protagonisme amb l’aparició d’espècies ornamentals com les abèlies, habituals en zones enjardinades, o les bauhínies, les flors de les quals recorden a les orquídies. En este període florixen igualment les clívies i el cercis, conegut com a arbre de l’amor per les seues fulles en forma de cor. A este conjunt s’afigen els lliris grocs d’aigua, procedents de l’Albufera, així com els tarongers, que comencen a perfumar l’ambient. En paral·lel, algunes espècies vegetals inicien la producció de fruits, com és el cas de l’arboç o el pi canari, contribuint a completar el cicle biològic d’esta estació.
Els invertebrats comencen a proliferar, la qual cosa genera una major disponibilitat d’aliment per a moltes espècies, especialment aus. Esta aportació energètica resulta fonamental en un període en el qual els animals afronten importants exigències fisiològiques. La reproducció implica una inversió considerable de recursos i comporta modificacions en el comportament. En este context, l’Oceanogràfic oferix un entorn que afavorix la repetició de patrons naturals, com la construcció de nius, la posada d’ous i la cura de les cries.
Temps de festeig
Abans de la reproducció, moltes espècies travessen fases de festeig i aparellament. Estos processos es manifesten a través de senyals visuals, com a canvis en el plomatge, així com mitjançant vocalitzacions o fins i tot estímuls olfactoris. Generalment, són els mascles els qui desenrotllen conductes més cridaneres per a atraure a les femelles, que exercixen un paper selectiu.
La primavera en l’Oceanogràfic representa un espectacle natural i una oportunitat educativa. L’observació directa d’estos processos permet comprendre millor els cicles biològics, la importància de la biodiversitat i el paper que exercixen els espais de conservació en l’equilibri dels ecosistemes.
