Un telescopi per a somniar amb les estreles a l'institut La Patacona d'Alboraia
L’IES La Patacona d’Alboraia, que impulsa l'engrescador Projecte d’Innovació i Inclusió Educativa (PIIE) 'Observant la Terreta des de l'espai' per la creació d’una agència espacial escolar, ha rebut la donació d’un telescopi planetari d’alta gamma per part del periodista i astrònom aficionat estatunidenc Mike Ungersma
Eva Tortajada
Mike Ungersma, un periodista i acadèmic americà, ha donat el seu telescopi planetari a l’IES La Patacona d’Alboraia. Ungersma va contactar amb l’Observatori Astronómic de la Universitat de València (UAV) perquè desitjava donar el seu reflector a una entitat educativa local. L’instrument en qüestió es tracta d’un Meade Schmidt-Cassegrain, un telescopi amateur d’alta gamma fabricat a Califòrnia que gaudix de gran prestigi entre els astrònoms aficionats.
L’estatunidenc ha dedicat gran part de la seua vida al periodisme, centrant-se en l’aviació i la indústria espacial i arribant a cobrir esdeveniments tan importants com el llançament de l’‘Apol·lo 11’ i l’arribada de l’home a la lluna. En 1977 emigrà a Gran Bretanya, on va treballar com a productor, escriptor i presentador per a la BBC abans de convertir-se en professor de periodisme científic en la Universitat de Cardiff, a Gal·les. Des de fa vint anys, el periodista i la seua dona, Patricia, visiten Benicàssim cada any, on passen diverses setmanes. "Sempre he portat el meu telescopi per a les nostres vacances anuals a Espanya i ara m’agradaria donar-lo a un centre educatiu", diu Ungersma.
Beatriz Ramírez, professora de Física i Química en l’IES La Patacona i divulgadora en l’Aula del Cel, la iniciativa educativa de l’OAUV, explica que esta donació ha arribat "com a caiguda del cel", ja que, dins del seu institut, ha posat en marxa el Projecte d’Innovació i Inclusió Educativa (PIIE) ‘Observant la Terreta des de l’espai’ que consistix en la creació d’una agència espacial escolar. Com a PIIE ha rebut fons de la Conselleria d’Educació però, malgrat que el llistat original de materials incloïa l’adquisició d’un telescopi per l’institut, la suma final que van rebre no va permetre tal compra.
Despertar vocacions científiques
Ungersma, en conéixer a través de l’OAUV el projecte de l’IES La Patacona es desplaçà des de Benicàssim fins a Alboraia per fer-los entrega del telescopi, explicar-los personalment com muntar-lo i transmetre les indicacions necessàries sobre el seu maneig. Segons Ramírez, l’americà es va mostrar agraït per haver trobat "un destí final tan adequat per al seu telescopi".
Ungersma va heretar la passió per l’astronomia i l’amor per l’educació de la seua àvia: una filòsofa, feminista i sindicalista californiana. "La meua àvia em va comprar el meu primer telescopi quan jo tenia 11 anys", comptà Ungersma, que afegí que va ser gràcies a això que va desenrotllar un "interés de per vida en la ciència i l’astronomia". De fet, el lema inscrit en la placa que decora el maletí d’accessoris del telescopi està dedicat a la memòria d’esta dona, Virginia Valley Hudlow, diu: ‘The pathway to the stars is paved with knowledge’ (El camí a les estreles està pavimentat amb coneixement).
Un projecte pioner per observar la ‘Terreta’ des de l’espai
L’IES La Patacona d’Alboraia ha posat en marxa ‘Observant la Terreta des de l’espai’, un programa espacial de factura pròpia que utilitza la tecnologia aeroespacial com a eina educativa transformadora. Este innovador projecte permet que l’alumnat no siga un mer espectador, sinó el protagonista de missions científiques reals, dissenyant, construint i llançant nanosatèl·lits de monitoratge ambiental mitjançant globus estratosfèrics.
Més enllà del vessant tecnològic, la iniciativa respon a una necessitat social urgent: combatre la desinformació climàtica. Des de l’espai s’obté una perspectiva global única que ajuda a comprendre els desafiaments del nostre planeta i a fomentar un esperit crític compromés amb la sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’objectiu fonamental és que la ciència deixe de ser percebuda com un itinerari exclusiu per a uns pocs i esdevinga una eina democràtica i humanista al servei de tota la societat.
El cor del projecte és la seua interdisciplinarietat. El centre funciona com una autèntica agència espacial on cada departament assumix un rol crucial: Tecnologia i Física s’encarreguen del muntatge i la programació amb plaques Arduino; Matemàtiques calcula les trajectòries i cobertures ràdio; i les àrees de Llengües gestionen la comunicació de les fites del programa. Fins i tot el departament de Plàstica hi participa dissenyant logos i marxandatge, mentre que Informàtica crea el portal web de la missió.
Un dels aspectes més rellevants és l’aposta per la inclusió i l’autoestima de l’alumnat. El projecte atorga tasques de gran responsabilitat a l’alumnat de diversificació, millorant la seua motivació en veure com el seu treball té un impacte real i visible. Amb el suport de la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat de València (UV), que oferixen assessorament professional, el centre democratitza el coneixement científic.
"Il·lusió i esperança"
En l’institut, el gest d’Ungersma els ha "omplit d’il·lusió i esperança", ja que esta donació els permetrà reforçar el seu projecte d’innovació educativa amb activitats d’observació per a l’alumnat. "Amb este telescopi, els joves podran estudiar Venus, Mart, Júpiter, Saturn i la Lluna. També permetrà observar nebuloses i altres espectaculars sistemes estel·lars fora del Sistema Solar", afirmà l’acadèmic, que espera que l’instrument inspire a l’alumnat de l’IES La Patacona a perseguir carreres en l’àmbit científic.
"Este instrument és automàtic" detallà Ungersma, "cosa que significa que, mitjançant el sistema de posicionament global, s’alinea amb els cels en moviment i manté centrat tot el que es veu per a fotografiar-ho i observar-ho". A més, conscient que la muntura del telescopi no és del model més recent (les més còmodes són equatorials i esta es tracta d’una altazimutal), s’ha oferit a pagar per una muntura equatorial si l’institut vol fer el canvi.
