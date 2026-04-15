Aprendre anglés a Quart de Poblet amb el mag Harry Potter com a mestre
‘Harry Potter World’ és una experiència educativa que transforma la classe d’anglés en una història col·lectiva inspirada en l’univers literari creat per J. K. Rowling
El CEIP María Moliner de Quart de Poblet desenvolupa esta màgica activitat on més d’un centenar d’alumnes són organitzats en cases de mags i competixen entre ells amb activitats d’anglés
Més de 150 alumnes de Primària del CEIP María Moliner de Quart de Poblet han participat en un projecte educatiu inspirat en l’univers literari i cinematogràfic de Harry Potter que convertix l’aprenentatge de l’anglés en una aventura narrativa, tal com informa el professor responsable del projecte, Alex Caro. A la darrera edició d’esta iniciativa, corresponent al curs 2025-2026, els xiquets i xiquetes del tercer cicle de Primària, van ser organitzats en sis grups-classe de 25 estudiants cadascun.
Els estudiants queden enquadrats a les cases dels mags que protagonitzen l’univers de Hogwarts i viuen el ‘Tournament of Houses’, amb un sistema de punts que reconeix diferents aspectes del treball de l’alumnat. Els equips obtenen punts a través de diferents accions: participació en classe, ús de l’anglés, esforç i actitud, treballs de recerca, produccions creatives i reptes cooperatius. «El progrés de l’equip depén del compromís de tots els seus membres, la qual cosa reforça la cooperació i la implicació col·lectiva», afegix Alex Caro. L’aventura culmina amb la ‘Tournament of Houses Ceremony’, una cerimònia final en la qual es reconeixen els assoliments de cada casa i se celebra el treball realitzat durant tot el procés.
Ara bé, esta iniciativa no va nàixer des del principi com un projecte estructurat. Els seus primers passos van començar fa anys a l’aula de 6é de Primària, quan el professor va introduir algunes activitats relacionades amb l’univers de Harry Potter i la lectura de fragments de la primera novel·la de la saga dins de les classes d’anglés. Aquelles primeres experiències van permetre comprovar ràpidament el potencial motivador de la història entre l’alumnat.
Encara que forma part de la programació de l’àrea de Llengua Estrangera, el desenvolupament de l’experiència es concentra cada curs en un període molt concret del calendari escolar: els mesos de gener i febrer. Segons explica Alex Caro, això «permet mantindre una intensitat narrativa alta i sostindre la motivació de l’alumnat durant tot el procés». Durant eixes setmanes, «l’aprenentatge es desenvolupa com una història contínua que avança sessió rere sessió».
L’aula es transforma
Un dels trets més visibles és la transformació de l’espai d’aprenentatge. L’aula s’ambienta amb elements inspirats en l’univers de l’Escola Hogwarts: escuts de cases, sistema de punts i referències visuals al món màgic. El director del CEIP María Moliner, Pere Berjas, assenyala que «este tipus de projectes mostren que educar també significa reimaginar els espais d’aprenentatge. No es tracta només de transformar l’aula com a espai físic, sinó d’obrir espais cognitius on la imaginació, la lectura i l’aprenentatge poden trobar-se», remarca. Este plantejament connecta amb una de les idees més influents en la didàctica de les llengües estrangeres. En paraules del lingüista Stephen Krashen (1985): «Language acquisition occurs when learners are exposed to meaningful communication.» («L’adquisició del llenguatge es produïx quan els escolars estan exposats a una comunicació significativa»).
«When you feel you are part of the story, you want to do everything better because it is part of the adventure» («Quan sents que eres part de la història, vols fer-ho tot millor perquè és part de l’aventura»), explica un alumne de 6é. Un altre estudiant afegix: «We learn English but we also work together and help our house»(«Aprenem anglés, però també ajudem a la nostra casa»).
En este procés també participa l’auxiliar de conversa del centre. Durant els dos últims cursos, esta funció ha sigut exercida per Sophie Leonard, la presència de la qual ha contribuït a dinamitzar activitats orals, treballar amb xicotets grups organitzats per cases i aportar referències culturals del món anglosaxó. «Els alumnes senten que formen part d’una història i això els ajuda a parlar anglés amb més naturalitat», indica.
Cerimònia final amb drons, música i exalumnes
I tot això, amb sorpreses cada any. Durant la cerimònia final, diversos drons van sobrevolar l’espai escènic acompanyant la posada en escena. L’acte va incloure també música en directe interpretada per alumnes de 5é i 6é de Primària. L’escena final va comptar amb la col·laboració d’antics alumnes que havien participat en el projecte el curs anterior, els qui van tornar al centre per a preparar part de l’espectacle que acompanyava l’anunci de la casa guanyadora del torneig. La cerimònia va comptar a més amb la participació de Mateo Toledo qui, amb tan sols 6 anys, va formar part de la performance final amb la seua indumentària.
Al cap i a la fi, es tracta de visualitzar que l’aprenentatge pot ser més significatiu quan connecta amb la imaginació i la curiositat de l’alumnat. «’Harry Potter World’ és una manera de demostrar que l’aprenentatge pot ser una experiència emocionant, cooperativa i significativa. En definitiva, màgica», conclou Alex Caro.
Durant unes setmanes cada any, l’anglés es convertix en l’eina amb la qual els alumnes investiguen, col·laboren, resolen reptes i avancen dins d’una història que viuen com a pròpia. I, com ocorre en qualsevol bona història, tot comença amb un barret que decidix a quina casa pertanys.
- El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
- Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
- Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
- Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros
- De descorchar cava a pasear un ataud: así se festejó el descenso del Valencia CF a Segunda División
- La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
- Las navieras desconfían del alto el fuego en un Estrecho colapsado de buques
- Susto en la Estación del Norte de València: Detenido por abandonar una mochila y huir corriendo tras ponerse a gritar