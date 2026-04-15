La Puríssima de Torrent, premi als valors en la First Lego League d’Alacant
L’equip de l’Horta Sud queda tercer en la competició de Robòtica
L’equip Taulego, del col·legi La Puríssima de Torrent, ha guanyat el premi als valors en la darrera lliga autonòmica de la First Lego League celebrada a Alacant pel seu gran sentit de la cooperació i la inclusió.
A més, ha quedat tercer en la competició de robòtica. Dins de la temàtica arqueològica del concurs, presentà una aplicació innovadora dissenyada per guiar els professionals en la preservació de peces històriques durant les excavacions.
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