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La Puríssima de Torrent, premi als valors en la First Lego League d’Alacant

L’equip de l’Horta Sud queda tercer en la competició de Robòtica

L'equip Taulego del col·legi La Puríssima de Torrent després d'aconseguir el premi valors a la final autonòmica de la First Lego League d'Alacant.

L'equip Taulego del col·legi La Puríssima de Torrent després d'aconseguir el premi valors a la final autonòmica de la First Lego League d'Alacant. / Col·legi La Puríssima

Rafel Montaner

Rafel Montaner

L’equip Taulego, del col·legi La Puríssima de Torrent, ha guanyat el premi als valors en la darrera lliga autonòmica de la First Lego League celebrada a Alacant pel seu gran sentit de la cooperació i la inclusió.

L'equip Taulego del Col·legi La Puríssima de Torrent durant la presentacio del seu projecte.

L'equip Taulego del Col·legi La Puríssima de Torrent durant la presentacio del seu projecte. / Col·legi La Puríssima

A més, ha quedat tercer en la competició de robòtica. Dins de la temàtica arqueològica del concurs, presentà una aplicació innovadora dissenyada per guiar els professionals en la preservació de peces històriques durant les excavacions.

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