Gençana representarà a les comarques de València en la final de la Copa Cangur

A més del centre    educatiu de Godella, també s’hi han classificat 4 instituts castellonencs

L'equip junior del Centre Educatiu Gençana de Godella que competirà en la final de la Copa Cangur el pròxim 5 de maig. / Centre Educatiu Gençana

Rafel Montaner

València

L’alumnat de Secundària del Centre Educatiu Gençana de Godella ha obtingut una victòria destacada en la fase provincial de la Copa Cangur a València. Ha aconseguit, demostrant una gran habilitat en la resolució de problemes matemàtics sota pressió, la primera posició en ambdues categories de la competició: Cadet (1r i 2n d’ESO) i Junior (3r 4t d’ESO).

Este concurs, organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques, premia no només el càlcul, sinó també l’estratègia col·lectiva i el treball en equip. La gran final se celebrarà el pròxim dimarts 5 de maig al municipi català de la Garriga. En esta darrera fase hi competiran un total de 98 equips, 49 per categoria, de centres educatius de Catalunya, Andorra i de les comarques de València i Castelló.

Noticias relacionadas y más

L'equip cadet del Centre Educatiu Gençana de Godella classificat per la final de la Copa Cangur. / Centre Educatiu Gençana

Representació valenciana

La representació valenciana, a més dels dos equips de Gençana, inclou altres 4 instituts castellonencs, ja que per la final Cadet també s’hi han classificat l’IES Pere-Enric Barreda i Edo de Benasal i l’IES La Plana de Castelló de la Plana; i per la final Junior ho han fet l’IES Vall d’Alba i l’IES Benigasló de la Vall d’Uixó.

