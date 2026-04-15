L’IES Benicalap triomfa a les olimpíades de la Universitat de València
És l’únic centre educatiu amb 4 alumnes premiats, ja que al 1r i 3r lloc en Biologia suma un 4t i una menció especial en Geologia
L’Institut públic d’Educació Secundària (IES) Benicalap de València ha triomfat enguany a les olimpíades de Biologia i Geologia que organitza la Universitat de València (UV), ja que és l’únic centre educatiu amb quatre alumnes premiats: dos en cadascuna dels dos camps del saber a concurs. El segon centre amb més alumnat guardonat ha sigut l’IES Veles e Vents de Torrent, amb tres premiats (tots ells en Geologia), seguit de l’IES Alcàsser amb dos guardons en Biologia. Pel que fa a l’olimpíada de Biologia de València, la guanyadora ha estat Marta Cantos Salinas, alumna de l’IES Benicalap, mentre que altre estudiant d’este institut, Javier Pérez Villar, ha quedat tercer. El segon lloc ha sigut per Ryuri Musashi Suzuki Lino, alumne de l’IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot.
En el cas de l’olimpíada de Geologia de València, el primer premi l’ha obtingut Rubén Lafuente Marqués, de l’IES Camp de Morvedre de Sagunt; el segon l’ha aconseguit Paula González Villena, de l’IES Veles e Vents de Torrent, i en tercera posició ha quedat Juan Matías Alfaro Sifuentes, de les Escoles Sant Josep (Jesuïtes) de València. Hugo Coronado García, alumne de l’IES Benicalap, ha quedat quart i la seua companya d’institut, Miriam Sofia Caracena González, ha aconseguit una de les quatre mencions especials al quedar en seté lloc. L’alumnat de l’IES Benicalap ha estat preparat pels professors Vicente Nácher Vicente (Biologia) i Mariano Sánchez Soler (Geologia)
Les olimpíades universitàries són proves on l’alumnat de Secundària posa a prova els seus coneixements i servixen també com a presa de contacte amb la universitat, fent de pont entre estes dos etapes. Dins d’este marc, la Facultat de Biologia de la UV organitza les Olimpíades de Biologia i les de Geologia, on l’alumnat, preferentment de Batxillerat, posa a prova els seus coneixements en estes disciplines. Estes proves servixen també com a fases locals de les olimpíades, ja que des del Ministeri d’Educació s’organitzen Olimpíades Nacionals de les diferents disciplines. Els guanyadors de les fases locals es presenten a les fases nacionals, 5 en biologia i 4 en geologia. L’Olimpíada de biologia agrupa a tota la Comunitat Valenciana, mentre que la de Geologia representa a València i Castelló.
Una motivació extra
L’alumnat de l’IES Benicalap participa en diferents olimpíades de Secundària, havent aconseguit triomfs al llarg dels últims anys en Biologia, Química, Cultura Clàssica i Dibuix Tècnic, si bé la disciplina que més alegries ha donat a este centre educatiu ha sigut la de Geologia amb un guanyador en la segona edició i amb guanyadors i mencions d’honor de forma ininterrompuda en totes les edicions realitzades des de 2017 fins ara. Això ha suposat la seua reiterada participació en la fase nacional i un curs en la internacional, reservada per als primers llocs de la fase nacional. La participació en estes proves dona una motivació extra al treball realitzat en l’institut, a l’interés pel coneixement, s’establixen relacions amb l’alumnat d’altres centres i els permet entrar en contacte a la universitat estimulant el treball científic.
