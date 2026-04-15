Llegir a poc a poc per reprendre el ritme
Després de les vacances de Pasqua, les microlectures i la lectura compartida esdevenen una eina clau per recuperar el gust per llegir
Fundació Bromera
La tornada a l’aula després de les vacances de Pasqua no és mai immediata. D’una banda, l’alumnat arriba carregat d’experiències, jocs i dies sense rellotge; de l’altra, la rutina escolar reclama de nou atenció, constància i ordre. En aquest moment de transició, des de Fundació Bromera considerem que intentar reprendre la lectura exactament al mateix punt on s’havia deixat abans de les festes pot resultar poc eficaç. Per això, més que accelerar, convé reconnectar amb la lectura des de la calma, apostant per propostes breus però amb sentit.
En aquest context, les experiències lectores curtes esdevenen una aliada imprescindible. No es tracta de llegir menys, sinó de llegir millor. De fet, deu minuts de lectura atenta poden ser molt més fructífers que una sessió llarga viscuda amb cansament o desconnexió. Quan l’alumnat percep que la lectura no li exigeix rendiment immediat, recupera la disposició a escoltar, a mirar el text amb curiositat i a implicar-s’hi amb més serenitat. Així, a poc a poc, el vincle amb la lectura es refà.
A més, aquestes microlectures ajuden a restaurar la confiança lectora. Compartir un fragment, detindre’s en una idea clau o comentar una frase significativa permet activar l’atenció sense generar resistències. En lloc de preguntar quant s’ha llegit, el focus se situa en què ha suggerit el text, quines imatges ha despertat o quines preguntes han sorgit. D’aquesta manera, l’alumnat torna a sentir que llegir és un espai on pot pensar i expressar-se, i no només una tasca a completar.
Cal tindre en compte, també, que després de les vacances, el ritme cognitiu no és el mateix per a tots. Per això, iniciar el trimestre amb una lectura pausada i guiada resulta especialment encertat. Llegir en veu alta, compartir uns minuts de silenci lector o dedicar un temps curt a parlar del que s’ha llegit ajuda a reconstruir l’hàbit sense que es visca com una imposició. Aquesta manera d’apropar-se al text és especialment beneficiosa per a aquell alumnat que necessita més temps per recuperar la concentració o que associa la lectura amb un esforç sostingut.
L’aula, un lloc de trobada
D’altra banda, les experiències lectores breus afavoreixen la inclusió de tot el grup. Quan la lectura és accessible, augmenta la participació i es creen espais on tots poden aportar alguna cosa. L’aula es converteix en un lloc de trobada al voltant del text, i la lectura actua com un pont natural entre el temps de vacances i la rutina escolar. Sense adonar-se’n, l’alumnat torna a posar en marxa estratègies lectores que havia deixat en pausa.
Aquest enfocament té continuïtat a casa. Proposar moments curts de lectura compartida, sense objectius estrictes ni pressa per acabar, reforça una idea fonamental: llegir no és una activitat reservada únicament a l’escola. Quan família i aula avancen en la mateixa direcció, l’hàbit lector es consolida amb més facilitat i es viu amb menys tensió. Llegir un fragment, rellegir una frase que ha cridat l’atenció o comentar una sensació és suficient per mantindre viva la flama.
La tornada de Pasqua, per tant, no hauria de convertir-se en una cursa per “recuperar el temps perdut”, sinó en una oportunitat per repensar com tornem a llegir. Apostar per experiències lectores breus però significatives permet cuidar la motivació, reforçar la comprensió i preparar el terreny per a lectures més llargues en el moment adequat.
Per tant, començar amb poc no és renunciar a res. Al contrari, és una decisió pedagògica intel·ligent. Les microlectures són un punt de partida que respecta el moment vital de l’alumnat i recorda que la lectura continua sent un espai de calma, de pensament i de trobada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
- Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
- Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
- Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros
- De descorchar cava a pasear un ataud: así se festejó el descenso del Valencia CF a Segunda División
- La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
- Las navieras desconfían del alto el fuego en un Estrecho colapsado de buques
- Susto en la Estación del Norte de València: Detenido por abandonar una mochila y huir corriendo tras ponerse a gritar