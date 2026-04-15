Parlem de...Mariló Àlvarez: La imaginació com a territori literari
Mariló Àlvarez (Picassent, 1987) és escriptora i periodista, llicenciada en Periodisme per la Universitat de València, amb una trajectòria literària marcada per la imaginació, la hibridació de gèneres i una mirada crítica sobre el present. La seua obra, diversa i en constant evolució, transita especialment pels territoris de la ciència-ficció, la fantasia i el terror, sense renunciar a l’experimentació ni al compromís amb nous imaginaris.
Des dels seus inicis, ha combinat la creació literària amb la difusió cultural i editorial. El 2022 impulsa el segell juvenil Indòmita a l’editorial Raig Verd, una aposta per històries rebels i contemporànies que amplien horitzons per als lectors joves. Posteriorment, s’incorpora al segell Minotauro, on treballa amb obres de fantasia i ciència-ficció, consolidant una vinculació directa amb la literatura especulativa tant des de l’escriptura com des de l’edició.
Debut com autora
Com a autora, debuta amb la distopia juvenil ‘La primera onada’, a la qual seguirà el recull ‘Relats d’un futur imperfecte’, iniciant una trajectòria que alterna novel·la, conte i literatura infantil. Amb ‘La taxidermista d’emocions’, guardonada amb el Premi València Nova de Narrativa, amplia registres i consolida una veu pròpia que combina emoció, reflexió i elements fantàstics.
La seua producció posterior confirma aquesta versatilitat amb títols com ‘Piranya social’, ‘Suïcidis S.A’. o ‘Insurgents’, així com propostes que juguen amb l’humor i la ciència-ficció com ‘Guia avançada per a pringades espacials’. Paral·lelament, també ha publicat relats i obres infantils, mantenint una escriptura inquieta que explora nous camins narratius. Una veu contemporània que aposta per imaginar futurs possibles i obrir espais nous per a la literatura juvenil.
