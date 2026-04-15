Educar per a protegir les rajades de la Mediterrània
La Fundació Oceanogràfic impulsa un nou projecte centrat en la conservació de les mantellines o rajades papallona (’Gymnura altavela’) que incorpora la sensibilització com a pilar fonamental
Aula
La conservació de la biodiversitat marina no sols depén únicament de la investigació científica o de l’actuació directa sobre les espècies amenaçades. L’educació ambiental s’ha consolidat com una ferramenta necessària per a garantir la protecció a llarg termini dels ecosistemes marins. En este context, la Fundació Oceanogràfic impulsa un nou projecte centrat en la conservació de les mantellines (’Gymnura altavela’) -també conegudes com a rajades papallona- que incorpora la sensibilització com a pilar fonamental.
La iniciativa compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco), cofinançada pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (Feder), dins d’una convocatòria estatal destinada a reforçar la conservació de la biodiversitat marina. Més enllà de la seua dimensió científica, el projecte obri noves oportunitats per a acostar a la ciutadania la realitat d’unes espècies desconegudes, però essencials per a l’equilibri dels ecosistemes marins.
Situació crítica
Les mantellines habiten en aigües del Mediterrani occidental, inclosa la costa valenciana. No obstant això, la seua situació és crítica, ja que estan catalogades en perill crític d’extinció a Europa i en perill d’extinció a escala mundial, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).
El seu declivi respon a múltiples factors, entre ells la degradació dels hàbitats costaners, la pressió derivada de l’activitat humana i l’escassetat de dades actualitzades sobre les seues poblacions. Esta falta de coneixement dificulta la seua protecció i evidència la necessitat d’implicar la societat en la generació d’informació i en l’adopció de comportaments responsables.
En este sentit, el projecte liderat per la Fundació Oceanogràfic incorpora una dimensió orientada a fomentar el coneixement i la implicació ciutadana. Una de les línies de treball contempla la creació de ferramentes de participació que permetran a qualsevol persona comunicar albiraments de mantellines. Esta informació, canalitzada a través de la web de la Fundació Oceanogràfic, contribuirà a millorar la recopilació de dades científiques al mateix temps que reforça la consciència social sobre la importància d’estes espècies.
Xarxa de Varaments
Al costat d’este vessant, el projecte reforçarà les actuacions de rescat i recuperació d’exemplars en el marc de la Xarxa de Varaments de la C. Valenciana. La col·laboració amb pescadors, tant professionals com recreatius, és clau per a la detecció d’individus i el seu trasllat a l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals (ARCA) de la Mar de l’Oceanogràfic de València, on reben atenció i cures.
El projecte incorpora, a més, noves metodologies d’anàlisis i seguiment, com el marcatge acústic i satel·litari d’exemplars en mar oberta. Estes tècniques permeten obtindre informació detallada sobre els moviments, el comportament i les àrees de distribució de les mantellines, fonamentals per a dissenyar estratègies de conservació.
La iniciativa s’emmarca en una estratègia més àmplia orientada a protegir espècies marines amenaçades, recuperar hàbitats i reforçar la xarxa d’espais protegits. En este context, la Fundació Oceanogràfic amplia la seua capacitat d’actuació sobre espècies menys visibles, però de gran rellevància ecològica, com les mantellines.
Suscríbete para seguir leyendo
