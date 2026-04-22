Més que comptes
Matemàtiques i Intel·ligència Artificial: La fi del pensament o una nova era de comprensió?
El debat sobre la IA a l’aula de matemàtiques no és, en última instància, un debat sobre tecnologia. És un debat sobre quin tipus d’educació volem oferir. L’elecció és nostra, i el moment de decidir és ara.
Les matemàtiques han sigut durant segles una àrea on dominaven el llapis i el paper. No obstant això, l’arribada de la Intel·ligència Artificial (IA) i les tecnologies digitals ha transformat radicalment el panorama educatiu. Hui ens enfrontem a una pregunta crucial: com hem d’integrar aquestes eines a l’aula sense que es convertisquen en una mera drecera que anul·le el pensament crític?
La resposta, no consisteix en rebutjar la tecnologia ni a abraçar-la sense reserves, sinó en comprendre que el seu verdader valor està en potenciar l’aprenentatge profund. Les calculadores simbòliques, els sistemes de àlgebra computacional i, més recentment, els assistents d’IA com ChatGPT, ofereixen possibilitats extraordinàries: poden resoldre equacions complexes en segons, visualitzar funcions tridimensionals amb alta precisió i generar explicacions personalitzades adaptades al nivell de cada estudiant.
Desenvolupar el pensament lògic
Quan l’alumnat utilitza la IA per a obtindre directament la solució d’un problema sense haver intentat raonar-lo prèviament, es perd una oportunitat inavaluable de desenvolupar el pensament lògic. Les matemàtiques no són només un conjunt de procediments mecànics; són una manera d’entendre el món, de construir arguments sòlids i de cultivar la perseverança davant el desafiament. L’important és establir un marc didàctic clar. Els docents han de dissenyar activitats on la tecnologia servisca com a catalitzador del raonament, no com el seu substitut.
Així mateix, la IA pot alliberar temps cognitiu per a abordar aspectes més creatius i conceptuals. Si l’alumnat no ha de dedicar 20 minuts per a realitzar càlculs algebraics tediosos, pot invertir eixe temps per a formular hipòtesi, interpretar resultats en contextos reals o desenvolupar projectes de modelització matemàtica. La tecnologia es converteix així en una bastida que permet aconseguir nivells superiors de comprensió.
Necessitat d'alfabetització digital
En aquest nou escenari, sorgeix la necessitat d’una alfabetització digital específica per a les matemàtiques. L’alumnat ha d’aprendre a qüestionar les respostes que proporciona la IA, a reconéixer quan un resultat és plausible i quan conté errors conceptuals. Ha de comprendre els límits d’aquestes eines i saber que, encara que potents, poden cometre equivocacions o presentar solucions sense el rigor matemàtic adequat.
La clau no està en prohibir la tecnologia, sinó en canviar la manera de preguntar i d’ensenyar, com ara:
• Per a visualitzar i experimentar: Usar simuladors i programes de càlcul per a explorar conceptes abstractes. Per exemple, en lloc de fer desenes d’integrals a mà, usar programari per a centrar-se en entendre què representa l’àrea sota la corba i com s’aplica a problemes del món real, com calcular la distància recorreguda per un cotxe a partir de la seua velocitat.
• La IA com a preparador personal: L’alumnat pot demanar a una IA que li genere problemes d’un nivell específic sobre un tema que li costa, o que li explique un concepte d’una altra manera. La clau és que la IA no done la resposta final, sinó que guie el raonament. Seria com tindre un tutor particular que fa preguntes socràtiques en lloc de donar la lliçó magistral.
• Revaloritzar el procés: En un món on la màquina dona les respostes, el valuós és el camí. El professorat pot demanar a l’alumnat que, a més de la solució, entregue un portafolis d’aprenentatge on explique quines eines ha fet servir, per què i com va verificar que la resposta era raonable.
El debat sobre la IA a l’aula de matemàtiques no és, en última instància, un debat sobre tecnologia. És un debat sobre quin tipus d’educació volem oferir: una que forme individus capaços de pensar per si mateixos, d’enfrontar-se a problemes nous amb creativitat i rigor, o una que genere dependència d’eines externes. L’elecció és nostra, i el moment de decidir és ara.
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara