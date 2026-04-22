El paper de la dona en la pilota atrau l’alumnat del Liceu Francés
L’auditori del Liceu Francés Internacional de València es va omplir de gom a gom per a la presentació del llibre ‘Dones i Pilota: esport, cultura i igualtat’ (Edicions del Bullent, 2023). L’acte, coordinat per la professora de Valencià del centre, Carolina Boix, i la Càtedra de la Pilota de la Universitat de València (UV), va tindre com a objectiu connectar la cultura i la llengua amb la igualtat en l’esport.
L’acte comptà amb la presència de l’antropòloga Helena Paricio, coautora del llibre junt amb el sociòleg Víctor Agulló, i la jugadora professional Mar Alfonso, qui ha competit en el recent Mundial de Pilota a mà d’Argentina.
"Veure l’auditori així de ple ens confirma que la pilota està molt viva entre el jovent. No només parlem de llengua, parlem de cultura popular, identitat i de trencar sostres de vidre. La seua curiositat i les nombroses preguntes que han fet a Mar i Helena demostren que el missatge d’igualtat a l’esport a poc a poc va calant entre l’alumnat", explicava Carolina Boix, docent d’un centre que promou des de fa dècades entre el seu alumnat la pilota valenciana, estretament emparentada amb el ‘jeu de paume’ gal.
Finalment, es va retre un reconeixement especial al professor Valentí Giménez, qui es jubila este curs després de tres dècades vinculant la pilota amb l’aprenentatge de la llengua a les classes de Valencià.
