Parlem de...Josep Franco
La veu constant de la narrativa valenciana
Fundació Bromera
Josep Franco i Martínez (Sueca, 1955) és escriptor, traductor i educador d’adults. Va començar en el món de l’ensenyament, però ben prompte va trobar en la literatura un espai definitiu, com qui canvia la pissarra per la pàgina i ja no en torna. La seua formació en magisteri, filologia anglesa i pedagogia a la Universitat de València dibuixa un perfil intel·lectual sòlid, que ha anat acompanyat d’una trajectòria creativa constant des dels anys huitanta.
Autor prolífic i guardonat, ha construït una obra extensa que inclou títols com ‘Calidoscopi’, ‘Rapsòdia’ o ‘Manuscrit de mossén Gerra’, sovint reconeguts amb premis literaris importants. Amb ‘L’últim roder’ va aconseguir una gran difusió popular, i es convertí en una de les seues novel·les més llegides. Escriu per a adults, joves i infants, i transita amb naturalitat entre gèneres diversos, de la narrativa històrica a la literatura infantil, sense perdre mai el fil d’una veu pròpia.
Herència intel·lectual
Suecà de soca-rel, la seua obra està profundament vinculada a la Ribera del Xúquer, territori que retrata amb ironia fina, mirada crítica i un punt de mordacitat que humanitza els personatges i les seues històries. En aquest paisatge literari també pesa l’herència intel·lectual de Joan Fuster i una defensa clara del valencià com a llengua de creació i pensament.
A més de narrador, ha exercit una intensa activitat com a traductor i col·laborador en diversos mitjans de comunicació, i en l’actualitat manté una columna setmanal. La seua obra continua creixent amb la mateixa constància d’un riu que no s’atura: discret en la forma, però persistent en el fons, construint un univers literari que ja forma part del mapa narratiu valencià contemporani.
