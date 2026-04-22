Premis Acció pel clima
El Museu de les Ciències premia el compromís ambiental de cinc centres educatius de València, Montcada, Catarroja i Sueca
Aula
El Museu de les Ciències de València s’ha convertit en l’epicentre de la sostenibilitat escolar amb la celebració de la final del concurs ‘Acció pel Clima’. En esta sisena edició, l’esdeveniment ha reunit més de 240 estudiants de Primària, ESO i Batxillerat, distribuïts en 48 equips finalistes que han exhibit els seus projectes a la Carrer Major del museu.
D’entre les propostes presentades, cinc centres educatius s’han alçat amb els primers premis de les seues respectives categories. El Col·legi Engeba de València ha triomfat amb el projecte ‘Resurgint de les catàstrofes de València’, centrat en el reciclatge, en la categoria ‘Mans a l’obra. Al rescat del Planeta’ (2n cicle de Primària).
Per la seua banda, el CEU San Pablo de Montcada ha obtingut el reconeixement en la modalitat ‘Consum responsable contra el canvi climàtic’ (3r cicle de Primària) pel treball ‘El sospir de la Terra’ relacionat amb l’eficiència energètica i l’aprofitament sostenible de l’aigua.
En la categoria d’Accions d’implicació social, el primer premi ha sigut per al Col·legi San Antonio de Padua II de Catarroja amb ‘Arrels que unixen’, una iniciativa per a fomentar la consciència ambiental.
L’excel·lència tecnològica del guardó ‘Programant la sostenibilitat’ ha premiat el Col·legi Luis Vives de Sueca, guanyador amb ‘Patobot’, un robot intel·ligent per al cultiu d’arròs.
L’IES Balears de València ha guanyat la modalitat ‘Ecoauditoria de l’aigua’ amb el projecte ‘Eco 8’. El concurs compta el suport de Reciclamás, Global Omnium, Avanqua i Powers Electronics.
Suscríbete para seguir leyendo
