Quan passejar per la ciutat és una experiència lectora

Les rutes literàries connecten textos, personatges i escenaris amb el patrimoni i la cultura local, fent de la lectura una aventura compartida

Alumant de l'IES Joan Fuster de Sueca en 2018 fent una ruta literària pels paisatges de la novel·la de Salvador Vendrell. 'Quan truquen de matinada' (Onada edicions) / Levante-EMV

Fundació Bromera

De vegades, per acostar la lectura a l’alumnat, cal simplement eixir del llibre i mirar al voltant. Els carrers, les places, els edificis i els racons del poble o de la ciutat guarden històries que dialoguen amb els textos i ofereixen una oportunitat única per vincular lectura i realitat. En aquest sentit, plantejar una ruta literària per l’entorn més proper transforma la lectura en una experiència activa, situada i plena de significat. El text deixa de ser un element llunyà i abstracte per convertir-se en una eina que ajuda a interpretar el món que trepitgem cada dia.

Quan l’alumnat recorre la ciutat amb ulls lectors, el paisatge urbà es ressignifica. Un carrer pot evocar un personatge, una plaça pot convertir-se en escenari narratiu i un edifici pot amagar una història que convida a ser contada. La lectura es desplaça del pupitre al carrer, i aquesta translació té un efecte immediat: augmenta la implicació i desperta la curiositat. Caminar mentre es pensa en un relat, escoltar una explicació a peu d’obra o imaginar escenes en un espai real activa l’atenció i consolida la comprensió d’una manera molt més profunda que la lectura descontextualitzada.

Desenvolupar el pensament narratiu

A més, les rutes literàries afavoreixen el desenvolupament del pensament narratiu. L’alumnat aprén a relacionar textos amb espais, a establir connexions entre ficció i realitat i a entendre que les històries naixen sovint d’allò quotidià. Aquest exercici de vinculació permet treballar la inferència, la descripció i la interpretació sense necessitat de forçar activitats artificials. El simple fet d’associar un fragment llegit amb un lloc concret obliga a ordenar idees, a justificar hipòtesis i a posar paraules a sensacions i records.

La ruta també reforça la relació amb el patrimoni cultural local. Mirar la ciutat des d’una perspectiva literària ajuda l’alumnat a sentir-se part d’un relat col·lectiu, a comprendre que la cultura no és només allò que es troba als llibres, sinó també allò que s’ha viscut, contat i transmés en un mateix entorn. Aquesta aproximació contribueix a construir identitat i a fomentar el respecte per l’espai comú, alhora que demostra que la lectura pot ser una eina per entendre millor d’on venim i qui som.

Treball transversal i inclusiu

Des del punt de vista educatiu, la ruta literària permet treballar la lectura de manera transversal i inclusiva. Tot l’alumnat pot participar-hi, siga quin siga el seu nivell lector, perquè l’experiència no depén únicament de la descodificació del text, sinó del diàleg entre lectura, observació i conversa. Parlar del que suggereix un lloc, imaginar com podria ser una escena o reconstruir una història col·lectivament reforça l’expressió oral i l’escolta activa. A més, caminar, aturar-se i mirar amb calma ajuda a regular el ritme i a generar un ambient de concentració compartida.

En tornar a l’aula, la lectura guanya profunditat. L’alumnat pot posar amb paraules allò que ha vist, contrastar interpretacions i construir significats a partir de l’experiència viscuda. La ciutat es converteix en pretext lector, i la lectura, en una ferramenta per explicar l’entorn. Aquest procés afavoreix una relació més emocional amb els textos, perquè estan associats a espais reals, a moments compartits i a emocions viscudes fora de l’aula.

També en l’àmbit familiar, aquesta proposta té recorregut. Recórrer el barri, contar històries vinculades a llocs coneguts o conversar sobre com un espai podria formar part d’un relat reforça la idea que llegir és una activitat oberta, connectada amb la vida quotidiana. Quan l’alumnat percep que la lectura té a veure amb el seu món, la motivació creix de manera natural.

