El Maria Immaculada d’Alfafar recupera l’hort escolar que perdé amb la dana

Gràcies a una subvenció de la Fundació La Caixa el Col·legi Maria Immaculada d’Alfafar ha recuperat el seu hort escolar que va perdre amb la dana gràcies a una subvenció de la Fundació la Caixa. El nou espai és un entorn més inclusiu i sostenible. L’alumnat ja participa activament en la sembra, fomentant valors ambientals i de convivència.

Col·legi Maria Immaculada

Aula

El Col·legi María Inmaculada d'Alfafar, a través de la seua AMPA, ha culminat amb èxit el projecte de recuperació i millora de l'hort escolar, greument afectat per la DANA del passat any, gràcies a una subvenció de 4.595 € concedida per Fundació “la Caixa”.

Les actuacions, desenrotllades entre els mesos d'octubre del 2025 a març de 2026, han permés no sols reparar els danys ocasionats pel temporal, sinó transformar l'hort en un espai més accessible, inclusiu, sostenible i funcional, reforçant el seu valor com a recurs educatiu i comunitari.

El projecte ha inclòs la restauració de les zones danyades, la instal·lació de nous horts urbans, taules de cultiu, jardineres i mobiliari d'exterior, la renovació completa del sistema de reg, així com la incorporació de terra vegetal, llavors i plançons d'hortalisses, fruites i plantes aromàtiques. A més, s'ha instal·lat una caseta de magatzematge per a facilitar el manteniment i l'organització de l'espai.

Alumnat de l'IES Maria Immaculada treballant a l'hort escolar

Fomentar l'educació ambiental i el treball cooperatiu

L'hort escolar s'ha consolidat com un entorn pedagògic clau per a l'alumnat des d'Infantil fins a 4t de l'ESO, amb especial impacte positiu en l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, per als qui este espai suposa una ferramenta d'aprenentatge sensorial, terapèutic i experiencial. Així mateix, el projecte fomenta valors com l'educació ambiental, la convivència, el treball cooperatiu i lacorresponsabilitat, en línia amb els objectius de sostenibilitat i medi ambient del centre.

Des de l'AMPA del Col·legi María Inmaculada han destacat la importància d'esta ajuda: “Gràcies al suport de Fundació ‘la Caixa’ hem pogut retornar la vida a un espai molt volgut per l'alumnat i la comunitat educativa. No es tracta només de recuperar un hort, sinó de sembrar il·lusió, aprenentatge i benestar”.

La comunitat educativa ha valorat molt positivament la recuperació d'este espai, que ja està sent utilitzat activament per l'alumnat, mostrant una alta motivació i participació en les tasques de sembra i cura de l'hort.

