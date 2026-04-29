La Fundació Bromera celebra el Dia del Llibre amb l’alumnat hospitalitzat a La Fe
La iniciativa Sant Jordi als Hospitals convirteix la lectura en un espai compartit d'il·lusió, cultura i paraula viva dins de les aules hospitalàries.
Fundació Bromera
Hi ha espais on els llibres no només conten històries, sinó que acompanyen i connecten. Les aules hospitalàries són un d’aquests llocs on la lectura adquireix una dimensió especialment significativa. Amb motiu del Dia del Llibre, la Fundació Bromera s’ha tornat a sumar enguany a la iniciativa Sant Jordi als Hospitals, impulsada per IBBYcat des de fa dèsset anys, amb l’objectiu d’acostar la celebració de Sant Jordi a l’alumnat ingressat, fent de la lectura un dret present fins i tot en moments de fragilitat.
A l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, la jornada s’ha traduït en trobades literàries properes, alegres i plenes de complicitat, on l’alumnat hospitalitzat ha pogut compartir rialles i creativitat amb professionals del món del llibre. Lluny de grans escenaris o actes formals, les activitats han tingut lloc en un ambient càlid, cuidat i adaptat als ritmes de l’aula hospitalària, sempre amb l’acompanyament del professorat que en forma part.
Espais de conversa amb Jesús Huguet i Fina Girbés
Un dels moments destacats ha sigut el taller d’il·lustració conduït per Jesús Huguet, il·lustrador i dissenyador amb una trajectòria sòlida i molt vinculada a la cultura visual valenciana. Al taller, la il·lustració es va convertir en un espai de joc i expressió on dibuixar va ser una manera de contar i de compartir.
La poesia també va ocupar un lloc central gràcies a l’activitat conduïda per Fina Girbés, una de les veus més destacades de la poesia infantil en valencià. Girbés, va acostar la poesia a l’alumnat des d’un enfocament lúdic i participatiu. La seua obra, caracteritzada per l’humor, la musicalitat i l’amor per la llengua, va generar un clima de confiança i entusiasme, on les paraules es van viure com un joc compartit més que com un exercici acadèmic.
Durant la jornada, la lectura es va transformar en conversa, dibuix, rialles i escolta mútua. L’alumnat va poder preguntar, crear i expressar-se amb llibertat, trencant per unes hores la rutina hospitalària. Aquest tipus de trobades recorden que el foment de la lectura no sempre passa per objectius curriculars, sinó per la creació d’experiències significatives que deixen empremta emocional.
Tallers d’il·lustració i poesia
Des d’un punt de vista educatiu, iniciatives com Sant Jordi als Hospitals posen en valor el paper de la lectura com a eix cultural i social, capaç d’adaptar-se a contextos complexos sense perdre força. La presència de llibres, autors i il·lustradors dins d’un hospital no és només simbòlica; és una declaració clara que la cultura i l’educació també formen part del benestar.
La participació de la Fundació Bromera en aquesta iniciativa reafirma que celebrar el Dia del Llibre és molt més que recordar una data. És defensar que llegir és un dret universal, que la cultura ha d’arribar a tots els espais i que, entre poemes, dibuixos i rialles, sempre hi ha lloc per a la il·lusió.
