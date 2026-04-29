Parlem de...Jesús Huguet

Creador d'un univers propi del còmic valencià

Jesús Huguet

Jesús Huguet Enguita (València, 1976) és dibuixant, il·lustrador i autor de còmic. Llicenciat en Belles Arts per la Facultat de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València, va iniciar la seua trajectòria vinculat al col·lectiu de dibuixants 7 Monos, amb qui va publicar les primeres sèries. Després d’una etapa en diversos estudis de disseny gràfic, el 2002 va fundar el seu propi projecte, Estudio 55, i des de 2008 es dedica plenament a la il·lustració i al còmic de manera independent.

La seua obra s’ha desenvolupat sobretot en l’àmbit editorial, amb col·laboracions per a segells com Bromera SM, Norma Editorial, Edicions 96 entre altres i entitats com la Fundació Bromera. També ha mantingut una estreta relació amb projectes culturals valencians, com la revista Camacuc, de la qual és dibuixant habitual des de 2003, o la publicació infantil La Pelitrúmpeli, que va dirigir entre 2010 i 2014. A més, ha guionitzat i il·lustrat diversos títols de la Col·lecció Gràfica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El seu treball combina la il·lustració editorial amb el còmic i el disseny cultural. Ha estat dissenyador per a entitats com Albena Teatre o el Festival de Titelles de la Ribera, i ha creat historietes i personatges per a diferents projectes institucionals i periodístics. Entre altres iniciatives, el 2017 va escriure i dibuixar el còmic ‘Blasco Ibáñez i nosaltres’ i va crear la sèrie ‘Omega, la xiqueta més poderosa de l’Univers’.

Amb un estil reconeixible i una trajectòria sòlida, Jesús Huguet ha construït un univers gràfic propi, estretament vinculat a la cultura valenciana i al foment de la lectura entre els més joves, on el dibuix esdevé una porta d’entrada natural a la imaginació i a la narració.

