Els guardians de la memòria de l’IES Benicalap de València
L’IES Benicalap publica el llibre ‘Donde viven los recuerdos’, un còmic solidari en el qual joves de 2n d’ESO recuperen les vivències de persones amb alzhèimer gràcies a un projecte d’Aprenentatge Servei que ha comptat amb la col·laboració de l’il·lustrador valencià Paco Roca.
Vint joves de 2n d’ESO de l’IES Benicalap de València protagonitzen un projecte interdisciplinari d’Aprenentatge Servei (ApS) que començà amb la lectura del cèlebre còmic ‘Arrugas’ (2007, Astiberri) de l’il·lustrador valencià Paco Roca i ha acabat amb la publicació d’un llibre en el qual l’alumnat rescata de l’oblit les històries de vida de persones amb alzhèimer. Una obra col·lectiva titulada ‘Donde viven los recuerdos’ (2026, Sargantana) que el mateix alumnat presentarà el dilluns 4 de maig a la Fira del Llibre de València.
El llibre atresora en format de vinyetes les memòries de 20 usuaris del Centre de Dia de l’Associació de Familiars d’Alzheimer de València (AFAV) a Benicalap i compta amb un padrí d’excepció, el mateix Paco Roca: qui no sols va visitar l’institut per a compartir la seua experiència amb l’alumnat, sinó que ha cedit generosament la portada per a esta edició 100 % solidària, ja que tots els diners de la venda dels volums es destinaran íntegrament a l’AFAV per a finançar programes de millora de la qualitat de vida dels malalts d’alzhèimer. Açò és possible perquè la publicació del llibre ha estat costejada amb el cofinançament de la Unió Europea a través dels fons Erasmus+ concedits a l’IES Benicalap i amb les aportacions de l’Associació de Mares i Pares d’alumnes (Ampa) del centre.
‘Mentre hi haja qui t’escolte’
L’itinerari formatiu, batejat com ‘Mentre hi haja qui t’escolte’, el lideren les professores Zaida López, de Llengua i Literatura castellana, i Charo Cabo, d’Educació Plàstica Visual i Audiovisual (EPVA). Segons les docents, el resultat ha desbordat qualsevol previsió inicial, especialment pel que fa a la motivació dels joves en veure el seu treball convertit en un llibre real.
El projecte arrancà amb la lectura de l’obra de Roca i continuà amb una immersió directa en la realitat de l’alzhèimer mitjançant visites al centre de l’AFAV al barri. Este contacte humà ha estat el catalitzador d’una empatia profunda, convertint els estudiants, diu Zaida López, en «guardians de la memòria» davant d’una malaltia que esborra la identitat i els records dels qui la patixen.
Durant estes trobades intergeneracionals, «els llaços que es van crear entre els joves i les persones majors van ser or pur», conta Zaida López. L’alumnat va recollir les històries de vida dels usuaris i, posteriorment, a les classes d’EPVA, les va transformar en còmics, donant veu i dignitat als records d’estes persones
Una lliçó de vida
Des del punt de vista tècnic, l’evolució artística dels adolescents ha estat «sorprenent» per Charo Cabo. «Han hagut d’enfrontar-se al repte de traduir records orals en llenguatge visual, analitzant enquadraments i plànols per a narrar històries alienes amb el màxim respecte i creativitat», afig. La participació de Paco Roca va ser fonamental en este sentit, ja que ajudà els alumnes a percebre el dibuix no sols com un exercici escolar, sinó com una professió amb futur i un vehicle de comunicació inherent a l’ésser humà.
Roca destaca que «la memòria és la nostra identitat, som tot allò que hem viscut». L’autor subratlla que deixar constància d’estes vivències no és només un homenatge a les persones amb alzhèimer, sinó una lliçó per als més joves, ja que «aprendre de la vida dels altres ens ajuda a viure la nostra pròpia vida». A més, l’il·lustrador valora molt la introducció del còmic a les aules, perquè és una eina que no sols fomenta la creativitat, sinó que també servix de porta d’entrada a la lectura. Roca afirma que la novel·la il·lustrada ajuda els alumnes a «adonar-se que els llibres no mosseguen» i a trobar en ells experiències satisfactòries. Amb esta mirada, el còmic deixa de ser només entreteniment per a convertir-se en un vehicle d’expressió.
Una idea que compartix Zaida López, ja que destaca que este projecte no sols ha facilitat que l’alumnat aprenga a redactar guions o a dibuixar còmics, sinó que ha aconseguit també «clavar el gust per l’escriptura i la lectura dins de l’ànima dels joves» al mateix temps que els deixa una empremta emocional inesborrable en connectar-los amb la realitat de l’alzhèimer.
Impacte emocional
De fet, l’impacte emocional en l’alumnat és el llegat més valuós de la iniciativa. Els seus testimonis revelen un canvi en la seua percepció de la vellesa i la malaltia. Sebastián Arciniegas, un dels joves autors, explica amb orgull com va recollir la vida d’un home que va ser professor de fagot i va viatjar per tot el món, una experiència que li ha servit per a comprendre la duresa de perdre els records i la importància de conscienciar la societat sobre l’alzhèimer. Sebastián destaca que unir el dibuix amb una causa social ha estat una font extra de motivació.
Per la seua part, Anastasiia Ivanova confessa que inicialment sentia vergonya en haver d’entrevistar una persona desconeguda, però prompte s’adonà de la importància d’escoltar. «Em va paréixer una cosa molt interessant, una activitat que hauria de ser més popular, això de parlar amb la gent, que tenen moltes coses a explicar de la seua vida», apunta. Esta interacció li ha permés conéixer una malaltia que abans li era aliena i valorar l’enorme bagatge vital que tenen els nostres majors.
Una sensació compartida per Abril Sofía Bogliacino, qui va descobrir la complexitat del deteriorament cognitiu que causa l’alzhèimer. Abril va plasmar la història d’una dona que, al morir-se el seu pare, va haver de posar-se a treballar amb només 15 anys en una fàbrica de roba durant el franquisme, una vida plena de lluites i alegries que ara perviu en el paper. També les germanes Araceli i Melani Arcos subratllen com el projecte els ha oferit una nova mirada cap a l’alzhèimer, sentint una gran emoció en veure les seues vinyetes en un llibre.
Els alumnes tornaran al Centre de Dia de l’AFAV per a regalar un exemplar del llibre a cada usuari amb qui van parlar. Serà el moment de lliurar-los el record de vida que els joves han preservat. Perquè, com bé diu el lema que guia esta aventura, «Mentre hi haja qui escolte, cap història desapareix del tot».
