La Fundació Oceanogràfic porta la seua escola de la mar als hospitals de València
L'equip de divulgació reprén les seues visites a les Unitats Pedagògiques Hospistalàries (UPH) de La Fe, el Peset i el Clínic per a acostar la ciència marina, la conservació i l’aprenentatge als menors hospitalitzats
Aula
L’educació no es deté quan un xiquet o una xiqueta entra en un hospital. Tampoc haurien de fer-ho la curiositat, el joc ni la capacitat de sorpresa. Amb eixa premissa, l’equip de divulgació de la Fundació Oceanogràfic ha représ enguany el seu programa de visites a centres hospitalaris per a acostar el medi marí als menors ingressats i contribuir al fet que mantinguen el vincle amb l’aprenentatge durant l’hospitalització. La iniciativa ha arribat en esta edició a les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH) dels hospitals Clínic, Doctor Peset i La Fe de València.
El projecte de la Fundació Oceanogràfic busca transformar per unes hores l’entorn hospitalari en una finestra oberta a l’oceà. En esta nova edició, a més, s’han incorporat materials renovats perquè el professorat puga treballar a l’aula hospitalària continguts centrats en la biodiversitat dels pols, les amenaces que afronten estos ecosistemes i l’estreta connexió entre les regions polars i la vida quotidiana en qualsevol part del planeta.
Els nous recursos inclouen contes i llibres sobre fauna polar, presentacions didàctiques per a docents i alumnat, propostes de jocs per a comprendre la circulació oceànica i el paper dels pols com a reguladors del clima global, dinàmiques per a descobrir les estratègies d’adaptació dels animals al fred extrem o activitats per a diferenciar la biodiversitat de l’Àrtic i l’Antàrtida. També s’han sumat fitxes divulgatives sobre els projectes d’investigació i conservació que desenrotlla la Fundació Oceanogràfic, així com ‘ecotips’ pensats per a aplicar a casa i fomentar hàbits sostenibles.
Un ‘passaparaula polar’
Entre les propostes destaca igualment un ‘passaparaula polar’, dissenyat per a reforçar conceptes apresos a l’aula a través del joc i la participació. L’objectiu és oferir ferramentes atractives que permeten continuar aprenent mentre els menors romanen ingressats. La renovació d’estos materials ha sigut possible gràcies a la col·laboració d’una estudiant en pràctiques de la Universitat de València (UV), que a més forma part del voluntariat de la Fundació Oceanogràfic.
La col·laboració entre l’Oceanogràfic i els hospitals valencians va començar anys arrere i ha permés desenrotllar accions educatives adaptades a menors de diferents edats i situacions mèdiques. Entre elles, el lliurament de recursos per al professorat hospitalari.
Quan el valor social es multiplica
Un dels objectius centrals del programa és donar suport a la labor de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH), espais essencials on docents especialitzats acompanyen a l’alumnat ingressat perquè no perda el ritme escolar. En eixe context, les activitats de l’Oceanogràfic aporten continguts complementaris lligats a la ciència, la naturalesa i la sostenibilitat, sempre des d’una perspectiva amena i adaptada.
L’educació ambiental s’ha convertit en una ferramenta estratègica per a formar a les noves generacions. Comprendre el funcionament dels oceans, el paper de la biodiversitat o els efectes de la contaminació marina ajuda a desenrotllar una consciència crítica des d’edats primerenques. Quan eixe aprenentatge arriba a més a menors que travessen una hospitalització, el valor social es multiplica, ja que s’oferix entreteniment de qualitat, es fomenta la participació i es reforça el benestar emocional.
Els sanitaris i docents coincidixen en la importància d’humanitzar els espais hospitalaris infantils. Iniciatives com esta contribuïxen a normalitzar la rutina diària i a generar moments positius en circumstàncies complexes. La mar, amb la seua capacitat evocadora i la seua enorme riquesa biològica, es convertix així en un recurs educatiu poderós.
